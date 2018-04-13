“إنذار قوي” لروسيا قبل استضافة المونديال

المناطق - وكالات

وجهت جماهير سسكا موسكو هتافات عنصرية عدة مرات للاعبي أرسنال الإنجليزي من ذوي البشرة السمراء، خلال المباراة التي جمعتهما بالدوري الأوروبي، الخميس، في واقعة تطلق إنذارا قويا لروسيا قبل شهرين من استضافتها كأس العالم.

وحسب “رويترز”، قلد العشرات من جماهير الفريق صاحب الضيافة أصوات القردة ضد داني ويلبيك وأليكس أيوبي ثنائي أرسنال، في كل مرة كانا يقتربان فيها من جزء معين في المدرجات أثناء توقف اللعب.

وأضاف المصور أن أصواتا مشابهة ترددت حين احتفل داني ويلبيك بالهدف الذي أحرزه في الدقيقة 75، معيدا أرسنال للمباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بعد أن تقدم الفريق الروسي بهدفين نظيفين.

وأضاف الشاهد أن هتافات وجهت إلى لاعب ثالث كان بين بدلاء أرسنال بعد صفارة النهاية.

وتخضع روسيا لتدقيق متزايد إزاء تصرفات الجماهير، وسط مطالب بالتصدي للعنصرية قبل استضافة كأس العالم التي ستنطلق في يونيو المقبل.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الجمعة، إنه لم يتلق أي تقرير بوجود تصرفات عنصرية من جانب حكام المباراة.

وأضاف الاتحاد أنه فتح تحقيقا انضباطيا تجاه سسكا موسكو، بسبب حدوث مخالفات من بينها إلقاء مقذوفات وإشعال ألعاب نارية.

وأوضح اليويفا أنه يتعامل بمنتهى الجدية مع ادعاءات حدوث أي تصرفات عنصرية، وسيكون ممتنا في حالة توافرتسجيل صوتي أو مصور لأي واقعة أخرى، لأنه “بحاجة إلى دليل مادي دامغ حتى يكون قادرا على توجيه اتهام”.