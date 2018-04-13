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شاهد.. متهور يتسبب بحادث كارثي وينجو بمعجزة

http://almnatiq.net/?p=566159
المناطق - الرياض

نجا سائق دراجة نارية من الموت بأعجوبة، بعدما صدمته شاحنة في الطريق، شرقي الصين، وفق ما أظهره مقطع فيديو التقط بكاميرات المراقبة.
وكان السائق الصيني يهم باجتياز تقاطع طريق دون التوقف عند الإشارة الحمراء، فإذا بشاحنة تأتي صوبه، بشكل مفاجئ.

وحاولت الشاحنة أن تتفادى دهس السائق، لكنها أصابته من الجانب، ثم انقلبت بقوة على الطريق.

وأصيب سائق الدراجة بجروح طفيفة، فيما لم يصب سائق الشاحنة بمكروه، بالرغم من الحادث المروع.

وبعد مشاهدة فيديو الحادثة، قررت الشرطة تغريم سائق الدراجة النارية بسبب سلوكه المتهور على الطريق.

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