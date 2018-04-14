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صحيفة إسرائيلية تكشف “أهداف” ترامب في سوريا

صحيفة إسرائيلية تكشف “أهداف” ترامب في سوريا
http://almnatiq.net/?p=566171
المناطق - وكالات

نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن “مسؤول أمريكي رفيع”، قوله إن الأهداف السورية المتوقع أن توجه لها الولايات المتحدة ضربات، هي “مخازن للسلاح الكيماوي ومطارات عسكرية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن بين الأهداف الأولى مطاران، أحدهما مطار الشعيرات الذي خرجت منه الطائرات المحملة بالسلاح الكيماوي، ومطار آخر لم تفصح عنه. أما الهدف الثاني، بحسب الصحيفة، فسيكون مخازن ومراكز أبحاث تطوير السلاح الكيماوي.

وفي وقت سابق، نقلت قناة “سي إن بي سي” الأميركية عن مصدر لم تسمه، أن واشنطن تدرس توجيه ضربة لـ 8 أهداف في سوريا، تتضمن مطارين ومركز أبحاث ومنشأة للأسلحة الكيماوية.

وحسب المصدر، فإن النظام السوري نقل أجزاء كبيرة من عتاده الجوي إلى مطارات تخضع لإشراف روسي، على أمل ألا توجه واشنطن ضربات لهذه المطارات.

 

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