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شاهد.. سامي الجابر رئيساً لنادي الهلال.. و”آل الشيخ”: “نبي العالمية يا سامي”

http://almnatiq.net/?p=566177
المناطق - الرياض

أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة قرار يقضي بتكليف اللاعب الدولي السابق سامي الجابر رئيساً لنادي الهلال.

وقال أل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلاً :”الأخ العزيز “سامي_الجابر_رئيسا_للهلال . في مسيرته الكروية خط اسمه بمداد من الذهب في التاريخ الرياضي. لا يخالجني شك أنه سيفعل أكثر من ذلك في مسيرته الإدارية في رئاسته لعشقه:الهلال. وسيحقق لجماهيره طموحاتهم وأحلامهم. كل التوفيق لسامي ونادي الهلال وكافة الأندية السعودية”.

وقال تركي آل الشيخ في مقطع فيديو مُتحدثاً مع رئيس نادي الهلال الجديد سامي الجابر، “نبي العالمية يا سامي “، ليرد عليه الأخير بإن شاء الله.

 

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