سامسونج تطلق “جالاكسي” غريب من نوعه !

المناطق - وكالات

أطلقت شركة “سامسونج” هاتف “جالاكسي جي 2 برو”، والذي يستهدف المستخدمين الراغبين في التخلي عن شبكة الإنترنت.

لا يدعم الهاتف الاتصال بشبكة الإنترنت أو تشغيل البرامج والتطبيقات، إذ يهدف إلى مساعدة الطلاب في التركيز على دروسهم خلال تواجدهم في الفصول الدراسية، وإلغاء التشتيت الذي كانت الهواتف الذكية تسببه لهم.

ويبلغ سعر الهاتف الجديد بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية 186 دولارا، ويأتي باللون الأسود أو الذهبي، كما أنه مزود بشاشة عرض قياس 5 إنشات بتقنية AMOLED، ومعالج رباعي النوى، وذاكرة وصول عشوائي 1.5 غيغابايت، ومنفذ لبطاقة ذاكرة “مايكرو إس دي”.

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وأخرى خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وهو ما يمكن المستخدمين من التقاط صور جيدة، دون قدرتهم على نشرها أو مشاركتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستطيع مستخدمو الهاتف إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية القصيرة، واستعمال التطبيقات التي لا تتطلب اتصالا بشبكة الإنترنت مثل القواميس أو الحاسبة الإلكترونية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن “سامسونج” قولها بأن “جالاكسي جي 2 برو” سيجذب المستخدمين كبار السن أيضا، الباحثين عن هاتف بسيط سهل الاستخدام، كما أنه مثالي للعائلات التي تريد تقييد استعمال أولادهم للإنترنت.

ولم تكشف “سامسونج” فيما إذا كانت تخطط لإطلاقه في أسواق غير كوريا مثل الولايات المتحدة وبلدان أخرى.