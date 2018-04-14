فالفيردي للاعبي برشلونة: توقفوا عن البكاء

المناطق - وكالات

دعا المدير الفني لبرشلونة الإسباني إرنستو فالفيردي فريقه إلى “التوقف عن البكاء”، عقب خسارة مؤلمة صفر-3 في روما ووداع دوري أبطال أوروبا، وحثهم على التركيز للفوز بالدوري.

وواجه فالفيردي بعض الأسئلة خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، قبل استضافة فالنسيا، السبت، بينها سؤال بشأن تخليه عن الأسلوب الهجومي المعتاد لبرشلونة في مباراة الإياب للحفاظ على تقدمه 4-1 في الذهاب.

وقال المدرب إنه ولاعبيه يشعرون بصدمة كبيرة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، لكنه دعاهم للتركيز حيث تفصلهم 10 نقاط فقط من 7 مباريات عن استعادة لقب الدوري المحلي من ريال مدريد.

وأضاف فالفيردي: “رد فعل الجمهور سيعتمد على كيفية الأداء في الملعب، حيث نحتاج 10 نقاط فقط للفوز باللقب، ويجب عدم نسيان أنه في الوقت الحالي لا يزال فريق آخر هو البطل”.

وتابع: “علينا التوقف عن البكاء. لو انتصرنا ستتبقى لنا 7 نقاط إضافية لاقتناص اللقب، وهذا لم نفكر فيه قبل شهور قليلة. لا يجب التفكير فيما خسرناه لكن بدلا من ذلك التركيز على ما يمكن أن نفوز به”.

ويتصدر برشلونة ترتيب المسابقة برصيد 79 نقطة من 31 مباراة، متقدما بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد أقرب منافسيه برصيد 68 نقطة.

وسيحطم الفريق الكتالوني الرقم القياسي في الدوري بعدم الخسارة في 39 مباراة متتالية، لو تجنب الهزيمة أمام فالنسيا صاحب المركز الثالث.

واقترب برشلونة أيضا من التتويج بالثنائية المحلية، حيث يواجه إشبيلية في نهائي كأس الملك في 21 أبريل الجاري.