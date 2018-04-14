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الرياض: عجز مجلس الأمن منح الضوء الأخضر لإيران والحوثي

الرياض: عجز مجلس الأمن منح الضوء الأخضر لإيران والحوثي
http://almnatiq.net/?p=566194
المناطق - وكالات

قدمت بعثة المملكة في الأمم المتحدة رسالة لمجلس الأمن أمس الخميس حول الهجمات الصاروخية الحوثية ضد المملكة وضد الملاحة البحرية.

وأكدت الرسالة السعودية على أن عجز مجلس الأمن عن التحرك منح الضوء الأخضر لإيران والحوثيين.

وأشارت الرسالة السعودية إلى أن الثغرات في نظام التحقق في اليمن مكنت إيران من تزويد الحوثيين بالصواريخ.

وكانت المملكة قد وجهت رسالة سابقة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الصواريخ الباليستية الحوثية الإيرانية، تسلمها الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن من مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله #المعلمي.

وطالبت السعودية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وضرورة محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بالصواريخ الباليستية.

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