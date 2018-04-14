شاهد.. سكران يقتل مطربة باكستانية حاملا في شهرها السادس .. في لحظة

المناطق - وكالات

كانوا يلقون إليها بأوراق نقدية وهي تغني أمامهم في مناسبة احتفالية، حين طلب أحدهم منها أن ترقص أيضا، إلا أن المغنية الباكستانية Samina Samoon البالغة 24 سنة، رفضت واكتفت بمتابعة الغناء، فإذا بمن طالبها بالرقص، وكان متعتعا بالسكر، اسمه Tarique Ahmed Jatoi وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية في الباكستان بخبره نقلاً عن الشرطة، يعاجلها بثلاث رصاصات نسمعها في فيديو صوره أحدهم في المكان بهاتفه الجوال، فانهارت سمينا، وأسرعوا ونقلوها إلى مستشفى قريب، توفيت فيه.

بعد الجريمة التي حدثت الثلاثاء الماضي في بلدة “كانغا” بمقاطعة Sindh في الجنوب الشرقي الباكستاني، حيث المغنية شهيرة هناك، ظهر زوجها وذكر أنها كانت حاملاً في شهرها السادس، ولهذا السبب رفضت الرقص، إلا أن جاتوي الذي نسمع رصاصته ولا يظهر في فيديو “اقترب منها أكثر وأطلق عليها النار” بحسب ما نقلت قناة ِAry News التلفزيونية الإخبارية بالباكستان، عن الزوج عاشق علي.