السدحان في سلفي مع لوحة ” غصب ” يوضح سبب التسمية

السدحان في سلفي مع لوحة ” غصب ” يوضح سبب التسمية

محليات
“ساما”: البنوك تلتزم بإعادة جدولة مديونية العميل وفقًا لهذه الحالة!

“ساما”: البنوك تلتزم بإعادة جدولة مديونية العميل وفقًا لهذه الحالة!

أبرز المواد
أمام مغسلة الموتى.. شاب يروي فاجعة مقتل 9 من أسرته

أمام مغسلة الموتى.. شاب يروي فاجعة مقتل 9 من أسرته

أبرز المواد
الجبير: أزمة قطر غير مطروحة في القمة العربية

الجبير: أزمة قطر غير مطروحة في القمة العربية

أبرز المواد

شاهد.. سكران يقتل مطربة باكستانية حاملا في شهرها السادس .. في لحظة

شاهد.. سكران يقتل مطربة باكستانية حاملا في شهرها السادس .. في لحظة
http://almnatiq.net/?p=566205
المناطق - وكالات

كانوا يلقون إليها بأوراق نقدية وهي تغني أمامهم في مناسبة احتفالية، حين طلب أحدهم منها أن ترقص أيضا، إلا أن المغنية الباكستانية Samina Samoon البالغة 24 سنة، رفضت واكتفت بمتابعة الغناء، فإذا بمن طالبها بالرقص، وكان متعتعا بالسكر، اسمه Tarique Ahmed Jatoi وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية في الباكستان بخبره نقلاً عن الشرطة، يعاجلها بثلاث رصاصات نسمعها في فيديو صوره أحدهم في المكان بهاتفه الجوال، فانهارت سمينا، وأسرعوا ونقلوها إلى مستشفى قريب، توفيت فيه.

بعد الجريمة التي حدثت الثلاثاء الماضي في بلدة “كانغا” بمقاطعة Sindh في الجنوب الشرقي الباكستاني، حيث المغنية شهيرة هناك، ظهر زوجها وذكر أنها كانت حاملاً في شهرها السادس، ولهذا السبب رفضت الرقص، إلا أن جاتوي الذي نسمع رصاصته ولا يظهر في فيديو “اقترب منها أكثر وأطلق عليها النار” بحسب ما نقلت قناة ِAry News التلفزيونية الإخبارية بالباكستان، عن الزوج عاشق علي.

روابط ذات صلة

نائبة كويتية لم يعجبها لوحة حكومية بعنوان “حجابي.. به تحلو حياتي” !!

نائبة كويتية لم يعجبها لوحة حكومية بعنوان “حجابي.. به تحلو حياتي” !!
بفضل أمه.. وزير روسي يتضاعف دخله 100مرة

بفضل أمه.. وزير روسي يتضاعف دخله 100مرة
انتقاما من طليقته و “حرق قلبها “.. قتل فلذة كبده بالسم

انتقاما من طليقته و “حرق قلبها “.. قتل فلذة كبده بالسم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*