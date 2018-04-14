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للجنسين .. الخدمة المدنية تفتح التقديم لوظائف صحية

للجنسين .. الخدمة المدنية تفتح التقديم لوظائف صحية
http://almnatiq.net/?p=566209
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات غير الممكنة من شغل وظائفها عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية وعددها (101) وظيفة (للرجال والنساء).

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– طبيب مقيم: (عدد 17 للرجال – عدد 3 للنساء)
– طبيب مقيم أسنان (عدد 2 للرجال – عدد 9 للنساء)
– صيدلي (عدد 3 للرجال – عدد 3 للنساء)
– أخصائي صحي (عدد 2 للرجال – عدد 14 للنساء)
– فني (عدد 5 للرجال – عدد 41 للنساء)
– مساعد صحي (عدد 2 للرجال)

– للإطلاع على مسميات وتفاصيل الوظائف المتاحة للرجال: إضغط هنا
– للإطلاع على مسميات وتفاصيل الوظائف المتاحة للنساء: إضغط هنا

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