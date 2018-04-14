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للجنسين .. هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة

للجنسين .. هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة
http://almnatiq.net/?p=566217
المناطق - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية بالرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء) بمسمى (أخصائي ثالث) في إدارة رقابة وتحليل السوق (وحدة عمليات الرقابة).

واشترطت الهيئة على المتقدم:

– أن يكون سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (إدارة نظم المعلومات، علوم الحاسب ، إدارة الأعمال أو ما يعادلها).
– خبرة سنتين كحد أدنى لحملة البكالوريوس.
– لا يشترط الخبرة للحاصلين على درجة الماجستير في إدارة المخاطر والمراجعة والإلتزام أو ما يعادلها.
– أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
– اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
– اجتياز المقابلات الشخصية.
– التفرغ التام.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال البحث عن كلمة (أخصائي ثالث) واختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.

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