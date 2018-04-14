للجنسين .. هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت هيئة السوق المالية بالرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء) بمسمى (أخصائي ثالث) في إدارة رقابة وتحليل السوق (وحدة عمليات الرقابة).
واشترطت الهيئة على المتقدم:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (إدارة نظم المعلومات، علوم الحاسب ، إدارة الأعمال أو ما يعادلها).
– خبرة سنتين كحد أدنى لحملة البكالوريوس.
– لا يشترط الخبرة للحاصلين على درجة الماجستير في إدارة المخاطر والمراجعة والإلتزام أو ما يعادلها.
– أن تكون الشهادة صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
– اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
– اجتياز المقابلات الشخصية.
– التفرغ التام.
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال البحث عن كلمة (أخصائي ثالث) واختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.
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