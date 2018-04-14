تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأةلـ “ياسر القحطاني “

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http://almnatiq.net/?p=566253
المناطق_الرياض

أعلن وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشئون الإعلام، رجاء الله السلمي، عن تكفل “تركي آل الشيخ” رئيس الهيئة العامة للرياضة بعمل مباراة حفل اعتزال للاعب ياسر القحطاني.
وكتب وكيل “هيئة الرياضة” لشئون الإعلام على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :” أبلغني الرئيس بأنه في حال صحت أخبار اعتزال الكابتن ياسر القحطاني فسيتكفل بحفل اعتزاله مع فريق عالمي متى رغب اللاعب في ذلك”.
وكان نادي الهلال ودّع لاعبه ياسر القحطاني، بعد إعلانه اعتزاله كرة القدم، عبر مقطع فيديو أظهر إنزاله قميص النادي وشارة الكابتن، وارتداء “شال” التشجيع.
وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” رسالة وداع، جاء فيها: “شكرا على كل شئ وداعاً يا قائد”.

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