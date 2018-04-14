احدث الأخبار

تحذير طبي.. توقف فورا عن ارتداء الملابس الجديدة قبل غسلها
أبرز المواد
 روسيا تؤكد: الضربات لم تقترب من قاعدتينا في سوريا
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأةلـ “ياسر القحطاني “
أبرز المواد
 “العمل”: صرف الإعانات الموقوفة بأثر رجعي حتى لو تجاوزت هذه المدة!
أبرز المواد
 ماذا قال «القحطاني» عن رحيل «بن سعد» من رئاسة الهلال وتعيين «سامي الجابر» بدلا منه؟
أبرز المواد
 «الشؤون الإسلامية» تحذّر خطباء الجوامع من القضايا الخلافية
أبرز المواد
 قائد الأركان الأمريكي يعلن «انتهاء» الضربات في سورية
أبرز المواد
 “خاشقجي” معلقا على العملية العسكرية الأمريكية في سوريا .. هذه خيانة
أبرز المواد
 أول تعليق روسي على الضربة الأمريكية للنظام السوري
أبرز المواد
 غيوم “أبها” مصدر إلهام لهواة التصوير
أبرز المواد
 تعرف على المناطق المستهدفة في ضربة الـ “50 دقيقة” بسوريا
أبرز المواد
 الأرصاد: تستمر فرصة هطول الأمطار
أبرز المواد
السدحان في سلفي مع لوحة ” غصب ” يوضح سبب التسمية

السدحان في سلفي مع لوحة ” غصب ” يوضح سبب التسمية

محليات
شاهد.. سكران يقتل مطربة باكستانية حاملا في شهرها السادس .. في لحظة

شاهد.. سكران يقتل مطربة باكستانية حاملا في شهرها السادس .. في لحظة

أبرز المواد
أكبر قوة أمريكية منذ حرب العراق في طريقها لسوريا

أكبر قوة أمريكية منذ حرب العراق في طريقها لسوريا

أبرز المواد
بالفيديو.. خالد الفيصل: وجدت في رجال عسير كل عظيم.. وهم رجال بمعنى الكلمة

بالفيديو.. خالد الفيصل: وجدت في رجال عسير كل عظيم.. وهم رجال بمعنى الكلمة

أبرز المواد

تحذير طبي.. توقف فورا عن ارتداء الملابس الجديدة قبل غسلها

تحذير طبي.. توقف فورا عن ارتداء الملابس الجديدة قبل غسلها
http://almnatiq.net/?p=566265
المناطق - الرياض
حين يشتري الناس ثيابا جديدة، يرتدونها في الغالب بشكل مباشر، وقلما يخطر ببالهم أنها في حاجة إلى الغسل، حتى يتفادوا بعض المتاعب الصحية.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن عشرات الجراثيم قد تنتقل إلى الإنسان عبر الثياب الجديدة، ومرد الأمر إلى أن قطعة اللباس الواحدة يقيسها عدد كبير من الزبائن قبل أن تباع لواحد منهم.

ويوضح الطبيب فيليب تييرنو، أن عشرات الجراثيم قد تصيب الإنسان وتسبب تعفنا في جسده، جراء ارتداء ثياب جديدة.

وعند إخضاع قميص للتجربة، اكتشف الباحث وجود إفرازات تنفسية، فضلا عن إفرازات أخرى مقززة، والسبب في هذا أن بعض الألبسة المجربة تحتك بأعضاء حساسة للإنسان.

ويطمئن الناس في الغالب إلى الثياب الجديدة بسبب كونها جافة ومحفوظة في محلات أنيقة، لكن الأطباء يرجحون انتقال فيروسات من مشكلات صحية مثل الإسهال ومتاعب المعدة وما يعرف بالبكتيريا الكروية.

روابط ذات صلة

روسيا تؤكد: الضربات لم تقترب من قاعدتينا في سوريا

روسيا تؤكد: الضربات لم تقترب من قاعدتينا في سوريا
تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأةلـ “ياسر القحطاني “

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأةلـ “ياسر القحطاني “
“العمل”: صرف الإعانات الموقوفة بأثر رجعي حتى لو تجاوزت هذه المدة!

“العمل”: صرف الإعانات الموقوفة بأثر رجعي حتى لو تجاوزت هذه المدة!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*