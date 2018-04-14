أربع وفيات وإصابتين في حادث مروري مروع بالعرضيات 

المناطق - سعيد القرني

وقع حادث مروري مروع على طريق العرضيات وبالتحديد منحى يسمى “حجر القلاده” بعد مقهى الامواج.

وفي التفاصيل وقع الحادث بين مركبتين من نوع هايلوكس وكرسيدا ونتج عن ذلك أربع وفيات في الحال وإصابتين وهم من سكان المحافظة تم نقلهما إلى مستشفى نمره العام باشر ذلك الدوريات الامنية والدفاع المدني بمركز العرضية الشمالية والهلال الاحمر والمرور وبمشاركة من قبل البلدية.

الحادث الأليمّ جدد معناة الاهالي مطالبين بوضع حل سريع لطريق مقهى الامواج بعد إزالة الامشاط التي كانت تخفف من سرعة سالكي الطريق فيما أكد الاهالي بضرورة فتح مركز للهلال الأحمر بمركز العرضية الشمالية لبعد المركز الحالي عن ذلك .