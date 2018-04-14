حلف الناتو يعلن دعمه للضربات العسكرية على نظام الأسد

المناطق - واس

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج اليوم عن دعمه للهجمات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ضد مواقع في سوريا لكونها تنتج أسلحة كيميائية.

وقال ستولتنبرج في بيان:” إنه يؤيد الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا ضد مرافق وقدرات الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، هذا سيقلل من قدرة النظام على مهاجمة شعب سوريا بالأسلحة الكيماوية”.

وأشار ستولتنبرج إلى أن حلف شمال الأطلسي قد أدان باستمرار استخدام سوريا المستمر للأسلحة الكيميائية كخرق واضح للمعايير والاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أن استخدام الأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول، ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك.

وأضاف أن حلف الناتو يعد استخدام الأسلحة الكيميائية هو تهديد للسلام والأمن الدوليين، ويعتقد أنه من الضروري حماية اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهذا يتطلب استجابة جماعية وفعالة من جانب المجتمع الدولي.