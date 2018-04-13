بر شثاث بأملج ينفذ برنامج فرحة ونزهة أيتام

المناطق - فايز السميري

تنفذ جمعية البر الخيرية بمركز شثاث بمحافظة أملج برنامج فرحة ونزهة أيتام جمعية شثاث هذا الْيَوم السبت الموافق ١٤٣٩/٧/٢٨ على فترتين : الفترة الصباحية إلى بعد العصر جولة على الشاطئ والمواقع التاريخية بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية بأملج والفترة المسائية الحفل الخطابي والتكريمي في قاعة أماسي للاحتفالات .

وهذا البرنامج امتداداً للأنشطة والبرامج التي تقدمها الجمعية لخدمة الفقراء والأرامل والأيتام ؛؛ ويهدف إلى رفع الروح المعنوية للأيتام وإشعارهم بمكانتهم بالمجتمع ومدى الاهتمام بهم من حيث تكريمهم ومشاركتهم في هذا البرنامج ؛؛ حيث أن هذا البرنامج يقام بمتابعة وتوجيه من سعادة محافظ محافظة أملج ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالوجه وبرعاية من بعض الأفراد والمحلات التجارية .