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قبول طلب الاعتماد المؤسسي لجامعة نجران من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي  NCAAA
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قبول طلب الاعتماد المؤسسي لجامعة نجران من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي  NCAAA

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المناطق - نجران

قام وفد من جامعة نجران برئاسة  الدكتور يحيى الحفظي ووكيل الجامعة للتطوير والجودة عميد عمادة التطوير والجودةالدكتور ياسر المالكي ورئيس فريق المستشارين بوكالة الجامعة للتطوير والجودة الدكتور إبراهيم شعبان بزيارة المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي يوم الأثنين الموافق ٢٣ / ٧ / ١٤٣٩ ،وتم خلال الزيارة لقاء  مدير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الأستاذ الدكتور أحمد الجبيلي.
وناقش الحضور إجراءات الاعتماد المؤسسي للجامعة، حيث تم الاتفاق على أن تكون زيارة التهيئة من قبل المركز خلال الأسابيع القليلة المقبلة من العام الدراسي الحالي، على أن تكون زيارة الاعتماد المؤسسي في بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم.
وأكد الدكتور الحفظي على أن فريق المشروع التقويمي للاعتماد المؤسسي قد أنهى أعمال الاعتماد المتضمنة التقويم الذاتي والدراسة الذاتية ومحكات الاعتماد المؤسسي مسبقا، مشيرا إلى أن الجامعة الآن بصدد توقيع عقد الاعتماد البرامجي لعدة برامج في الجامعة.
تجدر الإشارة إلى أن جامعة نجران قد تقدمت رسميا للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بطلب الاعتماد المؤسسي للجامعة يوم الخميس الموافق ٥/ ٦ / ١٤٣٩.

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