شاهد .. “ضربات” متبادلة بين مندوبة أمريكا وسفير روسيا بمجلس الأمن

المناطق - وكالات

رغم المناوشات الحادة التى وقعت خلال جلسة مجلس الأمن المنعقد بشأن الأوضاع فى سوريا المحطمة، بين كل من مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية ومندوب روسيا، التقط فيديو يتبادل فيها كل من مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، القبلات والأحضان مع مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكى هيلى – قبل إعلان إطلاق الضربات على سوريا -.

وسادة حالة من الاتهامات المتبادلة بين واشنطن وموسكو، حول استخدام الأسلحة الكيماوية فى مدينة دوما بغوطة دمشق، حيث تتهم أمريكا بدعم روسيا للنظام السوري فى استخدام الأسلحة الكيميائية فى الحرب الدائرة فى سوريا منذ ما يزيد عن 7 سنوات.

وقالت مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكى هيلى حينها، إن تقديرات واشنطن تشير إلى أن قوات بشار الأسد استخدمت أسلحة كيماوية 50 مرة على الأقل فى الحرب الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات.

وأضافت هيلى لمجلس الأمن الدولى: “لم يتخذ رئيسنا قرارا بعد بشأن إجراء محتمل فى سوريا. لكن إذا قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها التحرك فى سوريا، فسيكون ذلك دفاعا عن مبدأ نتفق عليه جميعا”.