“كلاسيك القصيم2” يستهوي “الجنس الناعم”

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حظي مهرجان كلاسيك القصيم للسيارات التراثية والكلاسيكية “كلاسيك القصيم2” والذي تتواصل فعالياته في مركز النخلة بمدينة بريدة بإعجاب العديد من النساء، حيث شهد المهرجان خلال أيامه الماضية زيارات العديد من النساء الكبيرات الشابات واللاتي فضلن الاطلاع على مكونات السيارات القديمة.

ووفقاُ للعديد من الزائرات للمهرجان، فإن الدوافع هي الاستمتاع بالفعاليات المصاحبة والمخصصة للأطفال والصغار والإطلاع على سيارات الماضي والزمن الجميل.

وأشار العديد من الزائرات إلى تميز تنظيم المهرجان واعطائه حرية التجول للزائرات ومشاهدة معروضاته، مؤكدات أن لبعضهن ذكريات جميلة مع هذه السيارات، فهي تذكر بعضهن بالآباء والأجداد الراحلين وأيام الصبا والشباب وبساطة الحياة.

وقالت إحداهن إن إحدى السيارات المعروضة ذكرتها بوالدها المسن الذي كان يمتلكها وتعد سيارته إحدى سيارات الحي القليلة في تلك الفترة، وفضل العديد من الزائرات التقاط الصور التذكارية مع السيارات الكلاسيكية والتراثية.