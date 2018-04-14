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مصر .. إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

مصر .. إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر
http://almnatiq.net/?p=566341
المناطق - الرياض

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم القرار رقم (168) لسنة 2018م بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الموافق الرابع عشر من أبريل عام 2018م.
ونص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة المصرية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس جمهورية مصر العربية بالتطبيق لأحكام القانون رقم (162) لسنة 1958م المشار إليه.

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