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شاهد.. ماذا فعل الأسد عقب الهجوم ؟

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المناطق - وكالات

نقلت “سكاي نيوز”، لقطات فيديو تظهر بشار الأسد لدى وصوله لمقر رئاسي لممارسة مهام عمله، بعد ساعت من الضربة العسكرية الثلاثية التي قادتها الولايات المتحدة.

ووفقا للموقع، فإن رئاسة النظام السوري عنونت صفحتها على “فيسبوك” الفيديو بعبارة “صباح الصمود”، على حد زعمها.

وظهر الأسد في الفيديو الذي لم يزد على عدة ثوان، مرتديا حلة ورابطة عنق ويحمل حقيبة أوراق، ويسير في مدخل رخامي لأحد المباني.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هجمات صاروخية، فجر السبت، ردا على هجوم سوري على دوما في الغوطة الشرقية، واستخدام أسلحة كيماوية به.

 

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