قادة الدول العربية يصلون إلى الظهران للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29

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http://almnatiq.net/?p=566396
المناطق - واس

بدأ أصحاب السمو والفخامة قادة الدول العربية ورؤساء الوفود اليوم في التوافد إلى مدينة الظهران ، للمشاركة في القمة العربية العادية في دورتها التاسعة والعشرين ، التي تبدأ أعمالها غدًا في مدينة الظهران .
حيث وصل فخامة رئيس الجمهورية الصومالية محمد عبدالله محمد , وكان في استقبال فخامته في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وسفير المملكة لدى جمهورية الصومال رئيس بعثة الشرف محمد خياط وسفير جمهورية الصومال لدى المملكة طاهر محمود جيلي وقائد قاعدة الملك عبد العزيز الجوية للقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد بن براك العتيبي .

كما وصل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان ، حيث كان في استقبال سموه في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط و معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان “رئيس بعثة الشرف ” عيد بن محمد الثقفي وسفير سلطنة عُمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية للقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد بن براك العتيبي.

كما وصل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له ، حيث كان في استقبال فخامته في مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية ، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان ، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي .

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