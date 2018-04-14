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“الشؤون البلدية والقروية” توجه بتفعيل فتح ملف المنشآت آلياً للرخص الصادرة من منصة “بلدي”

“الشؤون البلدية والقروية” توجه بتفعيل فتح ملف المنشآت آلياً للرخص الصادرة من منصة “بلدي”
http://almnatiq.net/?p=566408
المناطق - الرياض

وجّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بسرعة تفعيل فتح ملف المنشآت بشكل آلي للرخص الصادرة عن قاعدة البيانات المركزية بمنصة “بلدي” والاستغناء عن تقديم الرخصة بشكل ورقي.

وأكدت الوزارة أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرصها على ضمان جودة آلية التطبيق وتحقيق نقلة نوعية إضافية لتحقيق متطلبات التحول الوطني 2020 من التكامل الآلي بين الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية، وعدم تضرر المستفيدين من خدمات التراخيص، حيث قامت الوزارة مؤخراً باستكمال الربط الآلي مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحيث يتم تفعيل فتح ملف المنشآت بشكل آلي للرخص الصادرة من قاعدة البيانات المركزية بمنصة “بلدي” وتحقيق خطوة مهمة في اتجاه الاستغناء عن تقديم الرخصة بشكل ورقي، وبالتالي عدم قبول مكاتب العمل في المناطق المختلفة الرخص الورقية الصادرة من جميع الأمانات مالم تكن صادرة من منصة “بلدي”.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في اطار الجهود الهادفة لاستكمال الربط مع قاعدة البيانات المركزية لبيانات التراخيص البلدية، حيث تم الربط مؤخراً مع منصة “أبشر ” بوزارة الداخلية والربط مع منصة “مراس” كنافذة وطنية موحدة للتراخيص الاستثمارية ، وكذلك الربط مع وزارة التجارة والمديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الخدمة المدنية وكل من شركات الكهرباء والمياه.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى قيامها بتفعيل نظام “بلدي” في الأمانات والبلديات كنظام موحد للقطاع البلدي، لافتةً أن منصة “بلدي” حققت اصدرت اكثر من ٣٤٠٠٠ رخصة بلدية للمواطنين والمستثمرين بشكل سهل وميسّر بدعم وجهود كبيرة من فرق العمل في الوزارة والأمانات.

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