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وزير الاتصالات وتقنية المعلومات تحت قبة الشورى الاثنين القادم

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات تحت قبة الشورى الاثنين القادم
http://almnatiq.net/?p=566411
المناطق - واس

يحضر معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة, جلسة مجلس الشورى العادية الحادية والثلاثون من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين القادم 30/ 7 / 1439 هـ.
ويأتي حضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لمجلس الشورى مبادرة من معاليه بهدف اطلاع المجلس على التوجهات الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي تعني بصناعة تقنية المعلومات للقطاع خلال السنوات الخمس القادمة ومتطلبات تحقيقها وفق رؤية المملكة 2030.
وسيجيب معالي المهندس عبد الله السواحة على عدد من اسئلة واستفسارات أعضاء المجلس بشأن التوجهات الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما سيستمع معاليه إلى بعض اراء ومقترحات الأعضاء الهادفة إلى تطوير قطاع تقنية المعلومات وبما يمكن المملكة من استثمار الفرص التي يوفرها عصر الرقمية للوصول إلى طليعة الدول المبتكرة في هذا المجال الحيوي.

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