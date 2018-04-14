القيادة تهنئ دولة رئيس وزراء هنغاريا بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية تهنئة لدولة السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء في هنغاريا بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني ، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته ، وللشعب الهنغاري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كمابعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية تهنئة لدولة السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء في هنغاريا بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني ، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته ، وللشعب الهنغاري الصديق المزيد من التقدم والرقي.