مدير عام هيئة الرياض يزور نبراس

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قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور تركي بن عبدالله الشليل بزيارة لمقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ” نبراس” ؛ وكان في استقباله سعادة الأمين العام للجنة د. فيصل بن سعد الشثري وسعادة المدير التنفيذي د. سامي بن خالد الحمود وعدد من مسؤولي اللجنة، وجرى خلال الزيارة بحث أوجه التعاون بين الفرع واللجنة بما يسهم في محاربة هذه الآفة، وقد أثني فضيلته على الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية ” نبراس” في التوعية والارشاد وحماية الوطن وأفراده من آفة المخدرات ومروجيها ومهربيها، وبين أنها تعتبر من مهددات الاستقرار النفسى والمجتمعي، مشيداً في الوقت نفسه بجهود وزارة الداخلية في ذلك.

وقد اطلع فضيلته على المعرض الدائم للجنة، والمركز الوطني لاستشارات الادمان، وما يقدمه من جهود مباركة. رافق فضيلة المدير العام كل من مدير التوعية والتوجيه بالفرع الشيخ محمد بن عبدالله المباركي ومدير العلاقات والإعلام بالفرع الشيخ محمد بن ابراهيم السبر .