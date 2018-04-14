جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تحصل على جائزة بلاك بورد الدولية للتميز

الرياض - أشرف العصيمي

حققت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز ممثلة في عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد إنجازاً عالمياً حيث حصلت الجامعة على جائزة مؤسسة بلاك بورد Blackboard Inc الدولية للتميز ؛ فرع قيادة التغيير في مجال التعلم الإلكتروني لعام 2018.

وقد تم تكريم ستة فائزين من مختلف دول العالم في فروع الجائزة المختلفة كان من ضمنها جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز مثلها الدكتور عبدالله عبدالعزيز البهدل عميد تقنية المعلومات والتعليم عن بعد ووكيلة العمادة الدكتورة تهاني إبراهيم الدسيماني في مؤتمر التعليم والتعلم الأوروبي 2018 الذي أقيم في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة بتاريخ ١٢ أبريل 2018 والذي حضره أكثر من ٤٠٠ مشارك من ١٠١ جامعة على مستوى دول أوروبا ودول أخرى من العالم. ولأهمية الجائزة الدولية والتي تمنحها مؤسسة بلاك بورد للمؤسسات التعليمية المتميزة سيتم تكريم الفائزين في مؤتمر بلاكبورد 2018 في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية والذي سيقام في شهر يوليو 2018 في حفل سيحضره أكثر من ٢٠٠٠ مشارك في مجال التعليم والتعلم الإلكتروني من ٤٢ دولة.

وقد أوضح الدكتور البهدل أن الجامعة استحقت هذه الجائزة نظير تميزها في مبادرة “رائدات التعليم الإلكتروني” في كليات البنات والتي أطلقتها العمادة، حيث تم بناء المبادرة على أسس وأطر نظرية حديثة تحفز على صنع وتبني التغيير في مجال التعليم الإلكتروني، حيث تم استقطاب مجموعة من المدربات المتميزات من أعضاء هيئة التدريس في كل كلية من كليات الجامعة البالغ عددها ١٥ كلية وتم إلحاقهن ببرامج تدريبية وورش عمل متكاملة حيث تم تزويدهم بالمهارات النوعية التي تمكنهم من العمل على نظام إدارة التعلم الإلكتروني بلاكبورد وكذلك اكسابهم مهارات التعامل مع جميع ملحقات النظام الإلكتروني كنظام الفصول الافتراضية ونظام الاختبارات ونظام الجوال والتدريب على كيفية دعم تجربة وخبرات الطالب في النظام، وقد أثمرت هذه المبادرة عن إقامة أكثر من ستين برنامجاً تدريبياً استفاد منه أعضاء هيئة التدريس والطالبات على حدٍ سواء مكنتهم هذه البرامج من إمتلاك مهارات التعليم الإلكتروني في كليات البنات.

الجدير بالذكر أن جائزة مؤسسة بلاكبورد تُمنح للمؤسسات التعليمية التي تأتي في الطليعة في ما يتعلق بالإبداع في التعليم والتعلم الإلكتروني، والحاصلون على الجائزة هم ممن طور ممارسات وتقنيات ذات أثر قابل للقياس على نواتج التعلم وأداء المتعلمين وتقدمهم الأكاديمي.