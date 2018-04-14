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14 مول تجاري يحتضن الحملة التفاعلية لحلول وزارة الإسكان والصندوق العقاري

14 مول تجاري يحتضن الحملة التفاعلية لحلول وزارة الإسكان والصندوق العقاري
http://almnatiq.net/?p=566455
المناطق - واس

أطلق صندوق التنمية العقارية بمشاركة وزارة الإسكان حملة تفاعلية، من خلال أركان خاصة تتواجد على مدار 5 أسابيع بعدد من المراكز التجارية الرئيسية في 14 مدينة بمختلف مناطق المملكة،
وتأتي الحملة التفاعلية بمشاركة واسعة من قبل البنوك والجهات التمويلية المشاركة في برنامج “القرض العقاري”، وتهدف الحملة إلى توعية جميع المستفيدين على قوائم الانتظار بالمنتجات والحلول المتوفرة للتمويل العقاري، وآليات التقديم، إضافة لتوفير خدمة تحديث بيناتهم.
وكشف المتحدث الرسمي للصندوق العقاري حمود العصيمي، أن الحملة التفاعلية تستهدف شريحة مستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان، وتقوم على 3 ركائز أساسية هي: التوعية بإطلاق حلول الصندوق لجميع المستفيدين على قوائم الانتظار، ومعرفة الخيارات المتاحة أمامهم, تثقيف المستفيدين والرد على جميع استفساراتهم بشأن برنامج (القرض العقاري)، وتثقيفهم بالمنتجات المتوفرة وآليات التقديم وأهمية تحديث بياناتهم, إضافة إلى حث المستفيدين على تقديم طلبات “القرض العقاري”، وإيجاد المنتج المناسب لمستفيدي الصندوق ووزارة الإسكان.
وأوضح العصيمي أن المراكز التجارية التي تستضيف الحملة ستكون على النحو التالي: في الرياض (غرناطة مول)، وجدة (ردسي مول)، والدمام (دارين مول)، والقصيم (العثيم مول)، ومكة المكرمة (مكة
مول)، والمدينة المنورة (النور مول)، وأبها (عسير مول)، وجيزان (القاضي مول)، وحائل (سلمى مول)، وتبوك (الحكير مول)، وعرعر (عرعر مول)، وسكاكا (الجوف مول)، والطائف (جوري مول)، والأحساء (الحسا مول).
وتستخدم الحملة التفاعلية لحلول الصندوق العقاري ووزارة الإسكان, إعلانات ترويجية داخل المراكز التجارية، ومطويات تثفيفية، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية (sms)، بالإضافة إلى الاستندات التوعوية.
وتأتي الحملة في إطار سعي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتحقيق رؤية المملكة في زيادة نسبة تملك السعوديين لمساكنهم إلى 60% في 2020 ، و 70% بحلول عام 2030.

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