البنتاغون يؤكد ضرب كل الأهداف بنجاح في سوريا

المناطق - وكالات

أعلن البنتاغون اليوم السبت أن العملية العسكرية الأمريكية البريطانية الفرنسية المشتركة ضد النظام السوري ضربت كل الأهداف بنجاح، في تناقض مع التصريحات الروسية بأنه تم اعتراض عشرات الصواريخ.

وصرحت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت للصحافيين: “نحن لا نسعى إلى نزاع في سوريا، ولكننا لا يمكن أن نسمح بهذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وقد ضربنا كل الأهداف بنجاح والضربات مبررة ومشروعة ومناسبة”.

ومن جهته، صرح الجنرال كينيث ماكنزي في المؤتمر الصحافي أنه تم ضرب 3 مواقع تعتبر عناصر أساسية في البنية التحتية لإنتاج الأسلحة الكيميائية لدى النظام السوري، وأكد أن العملية كانت دقيقة وشاملة وفعالة، مضيفاً أنها ستعيد برنامج النظام الكيميائي للنظام السوري سنوات إلى الوراء.

وقال ماكنزي إن “الدفاع الجوي السوري لم يتمكن من إصابة أي من صواريخنا أو مقاتلاتنا التي شاركت في العملية”.