أدبي جدة يتناول الصور الجمالية في شعر الأمير خالد الفيصل

جدة - عادل الزهراني

يقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة مساء غدا الأحد أمسية بعنوان (الصور الجمالية في شعر الأمير خالد الفيصل يلقيها عضو مجلس الشورى السابق اللواء المتقاعد عبدالقادر عبدالحي كمال . ويدير الأمسية الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي .

وسوف تتناول المحاضرة الوظيفة الجمالية للصورة الفنية في شعر الفيصل ودور الصورة في نقل أحاسيس الشاعر وتعميق تجربته الشعرية …

وتأتي المحاضرة ضمن النشاط المنبري للنادي الأدبي الثقافي بجدة لهذا الموسم الثقافي .