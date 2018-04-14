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أدبي جدة يتناول الصور الجمالية في شعر الأمير خالد الفيصل

أدبي جدة يتناول الصور الجمالية في شعر الأمير خالد الفيصل
http://almnatiq.net/?p=566470
جدة - عادل الزهراني
يقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة مساء  غدا الأحد أمسية  بعنوان (الصور الجمالية في شعر الأمير خالد الفيصل  يلقيها عضو مجلس الشورى السابق اللواء المتقاعد عبدالقادر عبدالحي كمال . ويدير الأمسية الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي .
وسوف تتناول المحاضرة الوظيفة الجمالية للصورة الفنية في شعر الفيصل ودور الصورة في نقل أحاسيس الشاعر  وتعميق  تجربته الشعرية …
وتأتي المحاضرة ضمن النشاط المنبري للنادي الأدبي الثقافي بجدة لهذا الموسم الثقافي .

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