المغرق : خطة لجذب المصانع المختصة في التمور لدومة الجندل

المناطق - الجوف

أوضح رئيس بلدية محافظة دومة الجندل بالجوف المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق أن هنالك خطة لجذب المصانع المختصة و المهتمة في تسويق وصناعة التمور لمحافظة دومة الجندل , جاء ذلك بعد زيارة وفد مهرجان تمور الجوف الخامس إلى المؤتمر العالمي للتمور المقام في مدينة الرياض حيث تم الالتقاء مع عدة مصانع مختصة في التمور و عدد من رجال الأعمال الذين سيعملون على إحترافية تسويق حلوة الجوف ومنتجاتها .

وأضاف المتخصص الاقتصادي الدكتور إحسان علي بو حليقه انه يمكن انتاج الكحول الطبي من التمور وبكميات تجارية وتعتبر حلوة الجوف من أفضل أصناف النخيل في إنتاج الكحول الطبي حيث تقدر نسبته بعد التصنيع ب 65 % ويمكن إنتاج أكثر من 25 منتج من تمور الجوف منها المعمول والدبس وأعلاف حيوانية وعصير عالي الجودة وخميرة الخبز وأغذية للأطفال والفوار الغازي وإنتاج المربى والكاتشب والمخللات والحليب المنكهة بدبس التمر وبودرة التمور .

ويمكن إنشاء مصانع لإنتاج الإيثانول وإنتاج الخل وإنتاج القهوة من نوى التمر وإنتاج الكربون المنشط من النوى و السماد العضوي وإنتاج الأخشاب والفحم و الوقود الحيوي من مخلفات النخيل وإنتاج الكحول الطبي وإنتاج زبادي مدعم حيوياً بدبس التمر والمشروبات المكربنة

ومستخلص لعلاج احتشاء عضلة القلب ومضادات حيوية وبروتين وحيد الخلية .