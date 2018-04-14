احدث الأخبار

مهرجان التعليم للتربية الكشفية يبدأ فعالياته غداً في الطائف
منطقة مكة المكرمة
 الفعاليات التراثية تجذب زوار مهرجان تمور الجوف الخامس
منطقة الجوف
 المغرق : خطة لجذب المصانع المختصة في التمور لدومة الجندل
منطقة الجوف
 أدبي جدة يتناول الصور الجمالية في شعر الأمير خالد الفيصل
منطقة مكة المكرمة
 المملكة : العجز الأممي منح الضوء الأخضر لإيران والحوثيين
أبرز المواد
 البنتاغون يؤكد ضرب كل الأهداف بنجاح في سوريا
أبرز المواد
 مركزان إعلاميان و 618 إعلاميًا لتغطية أعمال القمة العربية الـ 29
أبرز المواد
 14 مول تجاري يحتضن الحملة التفاعلية لحلول وزارة الإسكان والصندوق العقاري
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني يعزي أسرة الشهيد الحربي
أبرز المواد
 المتحدث الرسمي لـ” درع الخليج المشترك 1″ يعلن إنهاء الاستعدادات لفعاليات ختام التمرين
أبرز المواد
 ختام ناجح لمنتدى القصيم الاول للطاقة المتجددة في البكيرية
منطقة القصيم
 المملكة تفوز بالمركز الثاني في جائزة الشيخة حصة آل نهيان لحفظ القرآن الكريم في أبوظبي
أبرز المواد
“خاشقجي” معلقا على العملية العسكرية الأمريكية في سوريا .. هذه خيانة

“خاشقجي” معلقا على العملية العسكرية الأمريكية في سوريا .. هذه خيانة

أبرز المواد
تعرف على المناطق المستهدفة في ضربة الـ “50 دقيقة” بسوريا

تعرف على المناطق المستهدفة في ضربة الـ “50 دقيقة” بسوريا

أبرز المواد
البنتاجون: دمرنا جميع الأهداف التي تم تحديدها

البنتاجون: دمرنا جميع الأهداف التي تم تحديدها

أبرز المواد
أول تعليق روسي على الضربة الأمريكية للنظام السوري

أول تعليق روسي على الضربة الأمريكية للنظام السوري

أبرز المواد

مهرجان التعليم للتربية الكشفية يبدأ فعالياته غداً في الطائف

مهرجان التعليم للتربية الكشفية يبدأ فعالياته غداً في الطائف
http://almnatiq.net/?p=566479
الطائف - مبارك الدوسري

تبدأ يوم غدٍ الأحد فعاليات مهرجان التعليم للتربية الكشفية ، الذي تنظمه وكالة التعليم ” الادارة العامة للنشاط الطلابي – الكشفي- ” بوزارة التعليم ، وتستضيفه الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ، والذي يستمر حتى الأربعاء القادم  بمشاركة أكثر من 230 قائد وكشاف من مرحلة الكشاف المتقدم ، يمثلون جميع إدارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، والخدمات التعليمية في الجبيل وينبع.

وأوضح مشرف النشاط الكشفي بوزارة التعليم نوح بن علي الغانمي ، أن المهرجان يقوم على أساس تربوي ويتطلعون الى ان يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال محاورها مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح ، مشيراً الى ان المهرجان يرتكز على المبادئ الكشفية نحو الله ، ونحو الذات ، ونحو الاخرين ، وينطلق من الأندية الكشفية بمختلف المراحل الكشفية ، من خلال تفعيل المنهج الكشفي بمجالاته الديني والوطني والعلمي والكشفي والبيئي والصحي والرياضي ، اعتمادا على التعلم القائم على المشروعات لإنتاج كم من المبادرات الكشفية .

من جهته افاد مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي محمد الصبيحي ، ان المهرجان الذي تقيمه الوزارة للعام الثاني على التوالي يهدف الى تنمية قيم ومهارات التفكير السليم، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال ، ونبذ الغلو والتطرف والانحلال ، وتعزيز قيم ومهارات الانتماء الوطني والترابط المجتمعي ، وتعزيز قيم ومهارات التواصل الإعلامي والتقني ، وتقديم نماذج تطبيقية لتوظيف الأنشطة الكشفية في تعزيز الأمن الفكري ، وإبراز جهود المملكة  العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين ، مشيراً الى أن المشروعات التي سيتم عرضها في المهرجان من إدارات التعليم المشاركة ستكون في خمسة محاور هي المحور الشرعي، والوطني والعلمي والمجتمعي والاعلامي التقني.

من جهة أخرى أنهت الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها لاستضافة المهرجان بمدينة الملك فهد الكشفية، وبدأت من اليوم في استقبال الوفود المشاركة .

روابط ذات صلة

أدبي جدة يتناول الصور الجمالية في شعر الأمير خالد الفيصل

أدبي جدة يتناول الصور الجمالية في شعر الأمير خالد الفيصل
الطائف تستضيف مهرجان التعليم للتربية الكشفية بمشاركة أكثر من 200 كشاف

الطائف تستضيف مهرجان التعليم للتربية الكشفية بمشاركة أكثر من 200 كشاف
أربع وفيات وإصابتين في حادث مروري مروع بالعرضيات 

أربع وفيات وإصابتين في حادث مروري مروع بالعرضيات 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*