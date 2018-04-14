مهرجان التعليم للتربية الكشفية يبدأ فعالياته غداً في الطائف

الطائف - مبارك الدوسري

تبدأ يوم غدٍ الأحد فعاليات مهرجان التعليم للتربية الكشفية ، الذي تنظمه وكالة التعليم ” الادارة العامة للنشاط الطلابي – الكشفي- ” بوزارة التعليم ، وتستضيفه الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ، والذي يستمر حتى الأربعاء القادم بمشاركة أكثر من 230 قائد وكشاف من مرحلة الكشاف المتقدم ، يمثلون جميع إدارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، والخدمات التعليمية في الجبيل وينبع.

وأوضح مشرف النشاط الكشفي بوزارة التعليم نوح بن علي الغانمي ، أن المهرجان يقوم على أساس تربوي ويتطلعون الى ان يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال محاورها مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح ، مشيراً الى ان المهرجان يرتكز على المبادئ الكشفية نحو الله ، ونحو الذات ، ونحو الاخرين ، وينطلق من الأندية الكشفية بمختلف المراحل الكشفية ، من خلال تفعيل المنهج الكشفي بمجالاته الديني والوطني والعلمي والكشفي والبيئي والصحي والرياضي ، اعتمادا على التعلم القائم على المشروعات لإنتاج كم من المبادرات الكشفية .

من جهته افاد مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي محمد الصبيحي ، ان المهرجان الذي تقيمه الوزارة للعام الثاني على التوالي يهدف الى تنمية قيم ومهارات التفكير السليم، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال ، ونبذ الغلو والتطرف والانحلال ، وتعزيز قيم ومهارات الانتماء الوطني والترابط المجتمعي ، وتعزيز قيم ومهارات التواصل الإعلامي والتقني ، وتقديم نماذج تطبيقية لتوظيف الأنشطة الكشفية في تعزيز الأمن الفكري ، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين ، مشيراً الى أن المشروعات التي سيتم عرضها في المهرجان من إدارات التعليم المشاركة ستكون في خمسة محاور هي المحور الشرعي، والوطني والعلمي والمجتمعي والاعلامي التقني.

من جهة أخرى أنهت الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها لاستضافة المهرجان بمدينة الملك فهد الكشفية، وبدأت من اليوم في استقبال الوفود المشاركة .