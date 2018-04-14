قادة الدول العربية يصلون إلى الظهران للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29

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بدأ أصحاب السمو والفخامة قادة الدول العربية ورؤساء الوفود اليوم في التوافد إلى مدينة الظهران ، للمشاركة في القمة العربية العادية في دورتها التاسعة والعشرين ، التي تبدأ أعمالها غدًا في مدينة الظهران .

حيث وصل فخامة رئيس الجمهورية الصومالية محمد عبدالله محمد , وكان في استقبال فخامته في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وسفير المملكة لدى جمهورية الصومال رئيس بعثة الشرف محمد خياط وسفير جمهورية الصومال لدى المملكة طاهر محمود جيلي وقائد قاعدة الملك عبد العزيز الجوية للقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد بن براك العتيبي .

كما وصل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له ، حيث كان في استقبال فخامته في مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية ، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان ، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي .

كما صل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان ، حيث كان في استقبال سموه في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط و معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان “رئيس بعثة الشرف ” عيد بن محمد الثقفي وسفير سلطنة عُمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية للقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد بن براك العتيبي.

وصل فخامة الرئيس فائز مصطفى فوزي السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي إلى المنطقة الشرقية للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29 .

وكان في استقبال فخامته في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط و معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير و ممثل السفير السعودي بليبيا رئيس بعثة الشرف عبدالعزيز المطر والقائم بأعمال السفارة الليبية لدى المملكة خيري العالم وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية للقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية .

كما وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي والوفد المرافق له إلى المنطقة الشرقية اليوم ، للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29 .

وكان في استقبال سموه في مطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبوالغيط ، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس بعثة الشرف صالح أحمد العمري ، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية .

ووصل فخامة الرئيس محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية ، والوفد المرافق له إلى المنطقة الشرقية ، للمشاركة في أعمال القمة الـ 29 .

وكان في استقبال فخامته في مطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبوالغيط ، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير،وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس رئيس بعثة الشرف محمد بن محمود العلي ، والسفير التونسي لدى المملكة لطفي بن قايد ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية .

كما وصل فخامة رئيس جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية عثمان غزالي ، والوفد المرافق له إلى المنطقة الشرقية ، للمشاركة في أعمال القمة العربية .

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبوالغيط ، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر الاتحادية رئيس بعثة الشرف الدكتور حمد بن محمد الهاجري ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي ، ومندوب عن المراسم الملكية.

ووصل فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والوفد المرافق له إلى المنطقة الشرقية ، للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29 .

وكان في استقبال فخامته بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والوزير المفوض بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف السفير عبدالرحمن السحيباني ، وسفير فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الأغا ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي ، ومندوب عن المراسم الملكية.

كما وصل فخامة الرئيس محمد فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق والوفد المرافق إلى المنطقة الشرقية ، للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ29.

وكان في استقبال فخامته بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبوالغيط، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق رئيس بعثة الشرف عبد العزيز الشمري، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي، ومندوب عن المراسم الملكية.

ووصل فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية والوفد المرافق له إلى المنطقة الشرقية، للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29.

وكان في استقبال فخامته بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبوالغيط، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن رئيس بعثة الشرف محمد بن سعيد آل جابر، وسفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي، ومندوب عن المراسم الملكية.

وصل فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان إلى المنطقة الشرقية ،للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ29 .

وكان في استقبال فخامته بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبوالغيط، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان رئيس بعثة الشرف علي بن حسن أحمد جعفر وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد الباسط بدوي السنوسي.

ووصل رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح ممثلاً لفخامة الرئيس الجزائري في أعمال القمة العربية الـ29 .

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبوالغيط، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير،وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية رئيس بعثة الشرف الدكتور سامي بن عبدالله الصالح.

كما وصل فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية للمشاركة في أعمال القمة العربية .

وكان في استقبال فخامته بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبوالغيط، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة بلبنان رئيس بعثة الشرف وليد بن عبدالله بخاري وسفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة الدكتور فوزي بن محمد كباره.

كما وصل فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى المنطقة الشرقية للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29 .

وكان في استقبال فخامته بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبوالغيط، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس بعثة الشرف الدكتور هزاع بن زبن المطيري وسفير موريتانيا لدى المملكة حمادي ولد اميمو.