آلاف الزوار لمهرجان تمور الجوف الخامس في الإجازة الأسبوعية

وشهد المهرجان زيارات مختلفة وسط أجواء جميلة تمتعت بها منطقة الجوف , وكان لمعرض التمور بالمهرجان النصيب الأكبر من الزيارات وتداول المبيعات حيث يعرض فيه 60 مزارعاً أكثر من 50 نوع مختلفة من تمور منطقة الجوف أبرزها تمر حلوة الجوف , كما شهد سوق الأسر المنتجة زيارات مختلفة والذي يعرض المنسوجات والمشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية , من إنتاج الأسر ومنتجات منطقة الجوف , وكذلك معارض المهرجان المختلفة من معرض مهارة النسائي , ومعرض تكوين الشبابي , وبطولة البلايستيشن , ومعرض النخيل , والمعارض حكومية .

وتشهد ساحات المهرجان أنواعاً مختلفة من الثقافات المتنوعة والفنون البصرية مابين المرسم الحر للفنون التشكيلية , والخط العربي , والتصوير الفوتوغرافي , إضافة للمعروضات المتنوعة من مكتبات ومنتجات ومشغولات بالسعف , ومأكولات ومنتجات سعودية .

وواصل المهرجان فعالياته الثقافية والدورات التدريبية حيث أقيمت ورشة عمل عن كيفية صناعة مستحضرات التجميل في خيمة معرض مهارة للنساء من تقديم الطالبة هند من قسم التجميل بالكلية التقنية للبنات والدورة تقدم بالمجان للمستفيدات كما تم بعد نهاية الدورة توزيع الشهادات للمشاركات في هذه الدورة.

كما أقيمت دورة عن أساسيات الخط العربي نفذها المدرب الخطاط بدر عبيد الزارع في خيمة تكوين التابعة لمجلس شباب الجوف حضرها مجموعة من المهتمين بالخط العربي .

وعلى مسرح الفعاليات أقيمت عدد من الفعاليات التي بدأت بفقرة الإنشاد للمنشدين عبدالله الحلافي , و محمد العيافي بمشاركة ” فرقة الأوركيد ” , حيث تفاعل الحضور من الجمهور الذي ملأ مسرح الفعاليات بماقدمه المنشدين من شيلات وطنية نالت على استحسان الحضور , وقدم الشاعر خالد عايش السرحاني عدد من القصائد الشعرية والشيلات التي تفاعل معها الحضور , وأختتمت فعاليات اليوم بفرقة كوابيس عدد من العروض الفنية بالضوء والتكنولوجيا.