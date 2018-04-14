احدث الأخبار

70 تربويا في ورشة “الروابط الكيميائية والهندسة الفراغية” بتعليم عسير
منطقة عسير
 جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث آخر التطورات في سوريا
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عبدالرحيم المالكي
أبرز المواد
 أمير حائل يكرم ثلاثة من أبناء مركز د. ناصر الرشيد للايتام بجائزه سموه للتميز السلوكي
أبرز المواد
 مشعل السلامة من ذوي “متلازمة داون” يزور الاطفال المنومين بمدينة الملك فهد الطبية
منطقة الرياض
 وزير الثقافة والإعلام يتفقد المركز الإعلامي في إثراء وميركور للاطمئنان على التغطيات الإعلامية
أبرز المواد
 قادة الدول العربية يصلون إلى الظهران للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29
أبرز المواد
 آلاف الزوار لمهرجان تمور الجوف الخامس في الإجازة الأسبوعية
منطقة الجوف
 “تكوين” معرض للشباب في مهرجان تمور الجوف الخامس
منطقة الجوف
 بناء تختتم مبادرة بناء قدرات العاملين في جمعيات الأيتام الثالثة
المنطقة الشرقية
 مهرجان التعليم للتربية الكشفية يبدأ فعالياته غداً في الطائف
منطقة مكة المكرمة
 الفعاليات التراثية تجذب زوار مهرجان تمور الجوف الخامس
منطقة الجوف
“خاشقجي” معلقا على العملية العسكرية الأمريكية في سوريا .. هذه خيانة

“خاشقجي” معلقا على العملية العسكرية الأمريكية في سوريا .. هذه خيانة

أبرز المواد
تعرف على المناطق المستهدفة في ضربة الـ “50 دقيقة” بسوريا

تعرف على المناطق المستهدفة في ضربة الـ “50 دقيقة” بسوريا

أبرز المواد
البنتاجون: دمرنا جميع الأهداف التي تم تحديدها

البنتاجون: دمرنا جميع الأهداف التي تم تحديدها

أبرز المواد
أول تعليق روسي على الضربة الأمريكية للنظام السوري

أول تعليق روسي على الضربة الأمريكية للنظام السوري

أبرز المواد

مشعل السلامة من ذوي “متلازمة داون” يزور الاطفال المنومين بمدينة الملك فهد الطبية

مشعل السلامة من ذوي “متلازمة داون” يزور الاطفال المنومين بمدينة الملك فهد الطبية
http://almnatiq.net/?p=566509
المناطق :شاجع الدوسري
قام الطفل مشعل السلامة من أصحاب الهمم ” من متلازمة  داون” بزيارة الأطفال المنومين في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض تحت شعار”#مبادرة_بالعطاء_نحيا
وتأتي هذه الزيارة من مشعل السلامة كمبادرة إنسانية لرسم الإبتسامة على الأطفال الذين أجبرتهم ظروفهم الصحية للبقاء بالمستشفيات.
وتم تنسيق الزيارة من قبل إدارة العلاقات العامة والعلاج الترفيهي بالمدينة حيث قام مشعل السلامة بتوزيع عدد من الهدايا والورود على الأطفال المرضى الذين تقدموا بالشكر والتقدير على هذه المبادرة متمنين له التوفيق والسداد.

روابط ذات صلة

وزير الحرس الوطني يعزي أسرة الشهيد الحربي

وزير الحرس الوطني يعزي أسرة الشهيد الحربي
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تحصل على جائزة بلاك بورد الدولية للتميز

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تحصل على جائزة بلاك بورد الدولية للتميز
مدير عام هيئة الرياض يزور نبراس

مدير عام هيئة الرياض يزور نبراس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*