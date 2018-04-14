مشعل السلامة من ذوي “متلازمة داون” يزور الاطفال المنومين بمدينة الملك فهد الطبية

المناطق :شاجع الدوسري

قام الطفل مشعل السلامة من أصحاب الهمم ” من متلازمة داون” بزيارة الأطفال المنومين في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض تحت شعار”#مبادرة_بالعطاء_نحيا

وتأتي هذه الزيارة من مشعل السلامة كمبادرة إنسانية لرسم الإبتسامة على الأطفال الذين أجبرتهم ظروفهم الصحية للبقاء بالمستشفيات.

وتم تنسيق الزيارة من قبل إدارة العلاقات العامة والعلاج الترفيهي بالمدينة حيث قام مشعل السلامة بتوزيع عدد من الهدايا والورود على الأطفال المرضى الذين تقدموا بالشكر والتقدير على هذه المبادرة متمنين له التوفيق والسداد.