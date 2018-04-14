أمير حائل يكرم ثلاثة من أبناء مركز د. ناصر الرشيد للايتام بجائزه سموه للتميز السلوكي

المناطق _ حائل

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل ثلاثة من طلاب مركز د. ناصر الرشيد للأيتام ضمن حفل جائزة سموه للتميز السلوكي للطلاب بحضور عدد من المهتمين والمسؤولين

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بدوره ثمن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الأستاذ فريح العياد الدعم والرعاية التي يحظى بها القطاع الاجتماعي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

معربا عن خالص شكره لدعم سمو أمير المنطقة حفظه الله وإلى متابعة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ودعمهم للابناء الأيتام في منطقة حائل مؤكداً بأن هذا ليس بمستغرب على وقفة الجميع مع أنشطة العمل الاجتماعي وكذلك من وقفات كافة المحسنين الذين سخت أياديهم بالعطاء حتى يحيا هذا اليتيم حياة كريمة وهانئة .