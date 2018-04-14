احدث الأخبار

مسؤول يمني يرحب بتحرير ميدي الساحلية ويشكر دول التحالف على دعمها للجيش الوطني اليمني
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان للتنمية يتوج فريق القوز بطلا لدوري رابطة الأحياء بالمنطقة
أبرز المواد
 70 تربويا في ورشة “الروابط الكيميائية والهندسة الفراغية” بتعليم عسير
منطقة عسير
 جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث آخر التطورات في سوريا
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عبدالرحيم المالكي
أبرز المواد
 أمير حائل يكرم ثلاثة من أبناء مركز د. ناصر الرشيد للايتام بجائزه سموه للتميز السلوكي
أبرز المواد
 مشعل السلامة من ذوي “متلازمة داون” يزور الاطفال المنومين بمدينة الملك فهد الطبية
منطقة الرياض
 وزير الثقافة والإعلام يتفقد المركز الإعلامي في إثراء وميركور للاطمئنان على التغطيات الإعلامية
أبرز المواد
 قادة الدول العربية يصلون إلى الظهران للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29
أبرز المواد
 آلاف الزوار لمهرجان تمور الجوف الخامس في الإجازة الأسبوعية
منطقة الجوف
 “تكوين” معرض للشباب في مهرجان تمور الجوف الخامس
منطقة الجوف
 بناء تختتم مبادرة بناء قدرات العاملين في جمعيات الأيتام الثالثة
المنطقة الشرقية
“خاشقجي” معلقا على العملية العسكرية الأمريكية في سوريا .. هذه خيانة

“خاشقجي” معلقا على العملية العسكرية الأمريكية في سوريا .. هذه خيانة

أبرز المواد
تعرف على المناطق المستهدفة في ضربة الـ “50 دقيقة” بسوريا

تعرف على المناطق المستهدفة في ضربة الـ “50 دقيقة” بسوريا

أبرز المواد
البنتاجون: دمرنا جميع الأهداف التي تم تحديدها

البنتاجون: دمرنا جميع الأهداف التي تم تحديدها

أبرز المواد
أول تعليق روسي على الضربة الأمريكية للنظام السوري

أول تعليق روسي على الضربة الأمريكية للنظام السوري

أبرز المواد

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث آخر التطورات في سوريا

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث آخر التطورات في سوريا
http://almnatiq.net/?p=566524
المناطق _ واس

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة ، اليوم ، لبحث آخر التطورات في سوريا بعد إعلان الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة أمس بدء قصف جوي على مواقع في سوريا.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مستهل الجلسة ، الدول الأعضاء بالالتزام الذي يقضي ضرورة العمل بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن والسلم، مبيناً
أن الميثاق واضح للغاية بهذا الشأن، وأن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
ودعا غوتيريش ، مجلس الأمن الدولي إلى الاتحاد وممارسة مسؤوليته، وحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ممارسة ضبط النفس ، موضحاً أن أي استخدام للأسلحة الكيماوية أمر بغيض، وإن المعاناة التي تسببها تلك الأسلحة مروعة.
من جهتها قالت مندوبة الولايات المتحدة “نيكي هيلي” إن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيكونون على أتم الاستعداد لتنفيذ ضربة أخرى إذا استخدمت حكومة رئيس النظام السوري الأسلحة الكيماوية مجدداً.
وأضافت ” نحن على ثقة بأننا تمكنا من شل برنامج الأسلحة الكيماوية السورية ، ومستعدون لمواصلة هذا الضغط إذا كان النظام السوري من الغباء ليختبر إرادتنا مجددا“.
وقالت ” إذا استخدم النظام السوري هذا الغاز السام مجدداً ستكون الولايات المتحدة جاهزة للرد“.

روابط ذات صلة

مسؤول يمني يرحب بتحرير ميدي الساحلية ويشكر دول التحالف على دعمها للجيش الوطني اليمني

مسؤول يمني يرحب بتحرير ميدي الساحلية ويشكر دول التحالف على دعمها للجيش الوطني اليمني
وكيل إمارة جازان للتنمية يتوج فريق القوز بطلا لدوري رابطة الأحياء بالمنطقة

وكيل إمارة جازان للتنمية يتوج فريق القوز بطلا لدوري رابطة الأحياء بالمنطقة
نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عبدالرحيم المالكي

نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عبدالرحيم المالكي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*