جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث آخر التطورات في سوريا

المناطق _ واس

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة ، اليوم ، لبحث آخر التطورات في سوريا بعد إعلان الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة أمس بدء قصف جوي على مواقع في سوريا.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مستهل الجلسة ، الدول الأعضاء بالالتزام الذي يقضي ضرورة العمل بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن والسلم، مبيناً

أن الميثاق واضح للغاية بهذا الشأن، وأن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

ودعا غوتيريش ، مجلس الأمن الدولي إلى الاتحاد وممارسة مسؤوليته، وحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ممارسة ضبط النفس ، موضحاً أن أي استخدام للأسلحة الكيماوية أمر بغيض، وإن المعاناة التي تسببها تلك الأسلحة مروعة.

من جهتها قالت مندوبة الولايات المتحدة “نيكي هيلي” إن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيكونون على أتم الاستعداد لتنفيذ ضربة أخرى إذا استخدمت حكومة رئيس النظام السوري الأسلحة الكيماوية مجدداً.

وأضافت ” نحن على ثقة بأننا تمكنا من شل برنامج الأسلحة الكيماوية السورية ، ومستعدون لمواصلة هذا الضغط إذا كان النظام السوري من الغباء ليختبر إرادتنا مجددا“.

وقالت ” إذا استخدم النظام السوري هذا الغاز السام مجدداً ستكون الولايات المتحدة جاهزة للرد“.