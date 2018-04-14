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70 تربويا في ورشة “الروابط الكيميائية والهندسة الفراغية” بتعليم عسير

70 تربويا في ورشة “الروابط الكيميائية والهندسة الفراغية” بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=566528
المناطق _عسير

شهد المساعد للشؤون التعليمية بتعليم عسير الأستاذ سعد الجوني صباح أمس ،  انطلاق ورشة عمل “الروابط الكيميائية والهندسة الفراغية” والتي أقامها ونظمها قسم العلوم بإدارة الإشراف التربوي ، واستضافها مركز عسير العلمي ، لمشرفي ومشرفات و معلمي ومعلمات الكيمياء ، بالتعاون مع الجمعية السعودية العالمية للعلوم الكيميائية .

 وأوضح رئيس قسم العلوم بتعليم عسير  الأستاذ تركي آل مريع، أن الورشة التي قدمها  الأستاذ المساعد في قسم الكيمياء بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبدالرحمن فيصل البيطار ، والتي تتمحور حول الروابط الكيميائية والهندسة الفراغية ، تهدف لتصحيح بعض المفاهيم الكيميائية والوصول للاستقصاء العلمي ، وتبادل الخبرات ، والاستفادة من الجمعيات العلمية المتخصصة ، وتستهدف بالدرجة الأولى مشرفي ومشرفات ، ومعلمي ومعلمات الكيمياء ، بمعدل  70 من المشرفين والمشرفات ، والمعلمين والمعلمات.

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