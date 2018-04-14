وكيل إمارة جازان للتنمية يتوج فريق القوز بطلا لدوري رابطة الأحياء بالمنطقة

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، توج وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنموية أ. أحمد بن عبدالله زعلة ، مساء أمس فريق القوز لكرة القدم التابع لمركز قوز الجعافرة بطلا لدوري رابطة الاحياء بمنطقة جازان بعد تغلبه على فريق الليث من محافظة ابوعريش بهدف دون مقابل في المباراة النهائية بمدينة الملك فيصل الرياضية .

وذلك خلال مباراة مثيرة شهدت حضورا من انصار الفريقين وعدد من المشايخ والمسؤولين بالمنطقة ، بعد ذلك شاهد الجميع حفل ختام بطولة دوري رابطة الأحياء.

عقب ذلك انطلقت المباراة بين الفريقين، سيطر القوز على اغلب فتراتها حتى وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي دون اهداف.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن لاعبي فريق القوز من احراز الهدف الاول وهدف الفوز الوحيد عبر الكابتن مهند جعفري ، واستمر اللقاء وسط منافسة قوية وهجمات مكثفة من لاعبي الليث لاحراز هدف التعادل ، لكن حكم المباراة أعلن صافرة النهاية بفوز فريق القوز على فريق الليث بهدف دون مقابل وحصوله على لقب بطولة دوري رابطة الأحياء بجازان.

أثر ذلك سلم وكيل إمارة جازان للتنمية زعله كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات الذهبية وكرم الجهات المشاركة والداعمة للبطولة ، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في البطولات القادمة عقب نجاح دوري الرابطة وبث روح المنافسة بين مختلف الفرق بمحافظات ومراكز المنطقة .

برعاية نائب أمير منطقة جازان وكيل إمارة جازان للتنمية يتوج فويق القوز بطلا لدوري رابطة الاحياء بمنطقة جازان..