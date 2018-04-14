عمل الرياض يضبط “197” مخالفة وينذر “51” منشأة ويضبط “48” مخالف في أسبوع

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http://almnatiq.net/?p=566540
المناطق _ الرياض

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبمشاركة الجهات الشريكة (بلدية البطحاء وبلدية العليا وأمانة منطقة الرياض والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” والدوريات الأمنية وشرطة الخالدية) عددًا من الزيارات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في العاصمة ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وعفيف وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط الوزارة وقرارتها التشريعية المنظمة لسوق العمل، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 197 مخالفة وإنذار 51 منشأة تجارية وضبط 48 مخالف لنظام الإقامة والعمل.

ولفت مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض أحمد المطوع أن عدد الزيارات التي نفذها المفتشون الميدانيون 1831 زيارة مؤكداً على استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وعلى جميع المنشآت التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، للتحقق من التزام أصحابها بقرارات الوزارة، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المخالفين دون استثناء، وداعياً المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.

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