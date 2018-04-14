ال عاتي ” للمناطق ” : المجتمع الدولي لن يسمح بإستخدام الأسلحة الكيماوية

تبوك - علي العميري

أكد المحلل السياسي مبارك ال عاتي لـ 《المناطق》 أن الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبدعم وتأييد من الدول الإقليمية على مواقع وأهداف تابعة لنظام بشار الأسد أثبتت أن المجتمع الدولي لن يسمح بإستخدام الأسلحة الكيماوية أو غيرها من الأسلحة لإبادة الشعوب الرافضة لإستبداد الأنظمة الديكتاتورية كنظام الأسد.

وأثبتت أن المجتمع الدولي بات أقوى وأكثر حزماً مع تصدي واشنطن لمهماتها الدولية التي تنازلت عنها إبان إدارة الرئيس السابق أوباما كما كشفت الضربة أن روسيا كانت تمارس الكذب والدجل السياسي بتغاضيها عن ممارسات بشار وإخفاء الكيماوي وعدم التخلص منه وهو ماكان يدعيه سابقاً ‬كما كشفت أيضاً الضربة الخوار والهوان الذي يعتري إيران ومليشياتها ومقاومتها المزعومة وأن تلك القوة موجهة لقتل الشعب السوري فقط ولن تجرأ على أي مقاومة للقوى الدولية مما يؤكد ويثبت عجز حلفاء الأسد وعدم قدرتهم على ماجبهة امريكا ترامب لاجل حماية نظام ساقط لامحالة

وأضاف أن الضربة أوضحت بأن ‫روسيا لايمكن لها الانفراد بسوريا ‬مهما دفعت من قوة مأللة فمن يقف في البيت الأبيض قد تغير وتغير معه المزاج السياسي وعادة موازين القوى لوضعها الطبيعي لصالح الغرب

‫فأمريكا ترمب غير أمريكا اوباما وهي تثبت أنها تلتزم بوعودها وتنفذها بقدرة سلاح نوعي متفوق.

وختتم قائلا بكل تأكيد ستدفع هذه الضربة إلى الضغط على نظام بشار للرجوع لطاولة المفاوضات في جنيف وأن معطيات الاستانا قد دفنت مع تراجع الدور الروسي.