احدث الأخبار

أبو الغيط يعرب عن انزعاجه إزاء تفاقم الأزمة السورية
أبرز المواد
 في الهلال.. تسليم وتسلم بين نواف وسامي
أبرز المواد
 مهرجان التعليم للتربية الكشفية يبدأ فعالياته غداً في الطائف
الرياضة
 بعد إنتهاء الضربة الأمريكية على الأسد.. هل فعلا ما لا يقتلك يقويك؟
أبرز المواد
 قناة الجزيرة: ترحب بتصريح قيادي حوثي طالب استهداف المملكة انتقاماً لت”بشار”
أبرز المواد
 ال عاتي ” للمناطق ” : المجتمع الدولي لن يسمح بإستخدام الأسلحة الكيماوية
أبرز المواد
 عمل الرياض يضبط “197” مخالفة وينذر “51” منشأة ويضبط “48” مخالف في أسبوع
أبرز المواد
 مسؤول يمني يرحب بتحرير ميدي الساحلية ويشكر دول التحالف على دعمها للجيش الوطني اليمني
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان للتنمية يتوج فريق القوز بطلا لدوري رابطة الأحياء بالمنطقة
أبرز المواد
 70 تربويا في ورشة “الروابط الكيميائية والهندسة الفراغية” بتعليم عسير
منطقة عسير
 جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث آخر التطورات في سوريا
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عبدالرحيم المالكي
أبرز المواد
“خاشقجي” معلقا على العملية العسكرية الأمريكية في سوريا .. هذه خيانة

“خاشقجي” معلقا على العملية العسكرية الأمريكية في سوريا .. هذه خيانة

أبرز المواد
تعرف على المناطق المستهدفة في ضربة الـ “50 دقيقة” بسوريا

تعرف على المناطق المستهدفة في ضربة الـ “50 دقيقة” بسوريا

أبرز المواد
البنتاجون: دمرنا جميع الأهداف التي تم تحديدها

البنتاجون: دمرنا جميع الأهداف التي تم تحديدها

أبرز المواد
أول تعليق روسي على الضربة الأمريكية للنظام السوري

أول تعليق روسي على الضربة الأمريكية للنظام السوري

أبرز المواد

ال عاتي ” للمناطق ” : المجتمع الدولي لن يسمح بإستخدام الأسلحة الكيماوية

ال عاتي ” للمناطق ” : المجتمع الدولي لن يسمح بإستخدام الأسلحة الكيماوية
http://almnatiq.net/?p=566543
تبوك - علي العميري
أكد المحلل  السياسي مبارك  ال عاتي لـ 《المناطق》 أن الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبدعم وتأييد من الدول الإقليمية على مواقع وأهداف تابعة لنظام بشار الأسد أثبتت أن المجتمع الدولي لن يسمح بإستخدام الأسلحة الكيماوية أو غيرها من الأسلحة لإبادة الشعوب الرافضة لإستبداد الأنظمة الديكتاتورية كنظام الأسد.
وأثبتت أن المجتمع الدولي بات أقوى وأكثر حزماً مع تصدي واشنطن لمهماتها الدولية التي تنازلت عنها إبان إدارة الرئيس السابق أوباما  كما كشفت الضربة أن روسيا كانت تمارس الكذب والدجل السياسي بتغاضيها عن ممارسات بشار وإخفاء الكيماوي وعدم التخلص منه وهو ماكان يدعيه سابقاً ‬كما كشفت أيضاً الضربة الخوار والهوان الذي يعتري   إيران ومليشياتها ومقاومتها المزعومة وأن تلك القوة موجهة لقتل الشعب السوري فقط ولن تجرأ على أي مقاومة للقوى الدولية مما يؤكد ويثبت عجز حلفاء الأسد وعدم قدرتهم على ماجبهة امريكا ترامب لاجل حماية نظام ساقط لامحالة
وأضاف أن الضربة أوضحت  بأن ‫روسيا لايمكن لها الانفراد بسوريا ‬مهما دفعت من قوة مأللة فمن يقف في البيت الأبيض قد تغير وتغير معه المزاج السياسي وعادة موازين القوى لوضعها الطبيعي لصالح الغرب
‫فأمريكا ترمب غير أمريكا اوباما وهي تثبت أنها تلتزم بوعودها وتنفذها بقدرة سلاح نوعي متفوق.
وختتم  قائلا  بكل تأكيد ستدفع هذه الضربة إلى الضغط على نظام بشار للرجوع لطاولة المفاوضات في جنيف وأن معطيات الاستانا قد دفنت مع تراجع الدور الروسي.

روابط ذات صلة

أبو الغيط يعرب عن انزعاجه إزاء تفاقم الأزمة السورية

أبو الغيط يعرب عن انزعاجه إزاء تفاقم الأزمة السورية
في الهلال.. تسليم وتسلم بين نواف وسامي

في الهلال.. تسليم وتسلم بين نواف وسامي
بعد إنتهاء الضربة الأمريكية على الأسد.. هل فعلا ما لا يقتلك يقويك؟

بعد إنتهاء الضربة الأمريكية على الأسد.. هل فعلا ما لا يقتلك يقويك؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*