قناة الجزيرة: ترحب بتصريح قيادي حوثي طالب استهداف المملكة انتقاماً لت”بشار”

المناطق _ الرياض

أيدت قناة الجزيرة القطرية، تصريحات أحد مرتزقة إيران في اليمن، وطالب فيها استهداف المملكة، انتقاماً لرئيس النظام السوري الذي استبح دماء شعبه بالسلاح الكيماوي.

ونسيت قناة الجزيرة، حجب جزء من تصريح “توفيق الحميري”، الذي زعم فيه أن المملكة تدعم القوات الأمريكية في المنطقة من خلال تواجد القوات الأمريكية في أراضيها، في الوقت الذي تستضيف قطر أكبر قاعدة أمريكية خارج أراضي أمريكا.

وحاولت قناة الشر أن تظهر تصريح القيادي الحوثي، الذي طلب فيه النظام السوري استهداف المملكة بالصواريخ رداً على الهجوم الأمريكي الفرنسي البريطاني.

يذكر أن قناة الجزيرة القطرية التي خرجت اليوم مرحبة بهذه الدعوة لم تدن في وقت سابق استهداف الانقلابيين الحوثيين لقبلة المسلمين بالصواريخ، لكنها اليوم تدين الهجوم على الكيماوي السوري.