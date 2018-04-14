احدث الأخبار

أبو الغيط يعرب عن انزعاجه إزاء تفاقم الأزمة السورية
أبرز المواد
 في الهلال.. تسليم وتسلم بين نواف وسامي
أبرز المواد
 مهرجان التعليم للتربية الكشفية يبدأ فعالياته غداً في الطائف
الرياضة
 بعد إنتهاء الضربة الأمريكية على الأسد.. هل فعلا ما لا يقتلك يقويك؟
أبرز المواد
 قناة الجزيرة: ترحب بتصريح قيادي حوثي طالب استهداف المملكة انتقاماً لت”بشار”
أبرز المواد
 ال عاتي ” للمناطق ” : المجتمع الدولي لن يسمح بإستخدام الأسلحة الكيماوية
أبرز المواد
 عمل الرياض يضبط “197” مخالفة وينذر “51” منشأة ويضبط “48” مخالف في أسبوع
أبرز المواد
 مسؤول يمني يرحب بتحرير ميدي الساحلية ويشكر دول التحالف على دعمها للجيش الوطني اليمني
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان للتنمية يتوج فريق القوز بطلا لدوري رابطة الأحياء بالمنطقة
أبرز المواد
 70 تربويا في ورشة “الروابط الكيميائية والهندسة الفراغية” بتعليم عسير
منطقة عسير
 جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث آخر التطورات في سوريا
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عبدالرحيم المالكي
أبرز المواد
“خاشقجي” معلقا على العملية العسكرية الأمريكية في سوريا .. هذه خيانة

“خاشقجي” معلقا على العملية العسكرية الأمريكية في سوريا .. هذه خيانة

أبرز المواد
تعرف على المناطق المستهدفة في ضربة الـ “50 دقيقة” بسوريا

تعرف على المناطق المستهدفة في ضربة الـ “50 دقيقة” بسوريا

أبرز المواد
البنتاجون: دمرنا جميع الأهداف التي تم تحديدها

البنتاجون: دمرنا جميع الأهداف التي تم تحديدها

أبرز المواد
أول تعليق روسي على الضربة الأمريكية للنظام السوري

أول تعليق روسي على الضربة الأمريكية للنظام السوري

أبرز المواد

قناة الجزيرة: ترحب بتصريح قيادي حوثي طالب استهداف المملكة انتقاماً لت”بشار”

قناة الجزيرة: ترحب بتصريح قيادي حوثي طالب استهداف المملكة انتقاماً لت”بشار”
http://almnatiq.net/?p=566548
المناطق _ الرياض

أيدت قناة الجزيرة القطرية، تصريحات أحد مرتزقة إيران في اليمن، وطالب فيها استهداف المملكة، انتقاماً لرئيس النظام السوري الذي استبح دماء شعبه بالسلاح الكيماوي.
ونسيت قناة الجزيرة، حجب جزء من تصريح “توفيق الحميري”، الذي زعم فيه أن المملكة تدعم القوات الأمريكية في المنطقة من خلال تواجد القوات الأمريكية في أراضيها، في الوقت الذي تستضيف قطر أكبر قاعدة أمريكية خارج أراضي أمريكا.
وحاولت قناة الشر أن تظهر تصريح القيادي الحوثي، الذي طلب فيه النظام السوري استهداف المملكة بالصواريخ رداً على الهجوم الأمريكي الفرنسي البريطاني.
يذكر أن قناة الجزيرة القطرية التي خرجت اليوم مرحبة بهذه الدعوة لم تدن في وقت سابق استهداف الانقلابيين الحوثيين لقبلة المسلمين بالصواريخ، لكنها اليوم تدين الهجوم على الكيماوي السوري.

روابط ذات صلة

أبو الغيط يعرب عن انزعاجه إزاء تفاقم الأزمة السورية

أبو الغيط يعرب عن انزعاجه إزاء تفاقم الأزمة السورية
في الهلال.. تسليم وتسلم بين نواف وسامي

في الهلال.. تسليم وتسلم بين نواف وسامي
بعد إنتهاء الضربة الأمريكية على الأسد.. هل فعلا ما لا يقتلك يقويك؟

بعد إنتهاء الضربة الأمريكية على الأسد.. هل فعلا ما لا يقتلك يقويك؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*