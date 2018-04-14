بعد إنتهاء الضربة الأمريكية على الأسد.. هل فعلا ما لا يقتلك يقويك؟

المناطق_ إسلام داوود

بعد نحو ساعة إلا عشر دقائق على بدايتها، أعلن الجيش الأمريكي، انتهاء الضربات الصاروخية والجوية التي أعلن الرئيس دونالد ترامب، توجيهها فجر يوم السبت، لمواقع النظام السوري، لمعاقبته على استخدام السلاح الكيماوي، ضد المدنيين الموجودين في منطقة دوما بالغوطة الشرقية.

الضربات بحسب بعض الخبراء جاءت مركزة على مواقع للنظام طالت للمرة الأولى منذ بداية الثورة قبل 7 أعوام العاصمة دمشق، مع صمت عسكري روسي وتجاهل إيراني مماثل، ما يعني أن الحماية التي جلبها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى سوريا لحماية سلطته من السقوط، لن تستطيع الاستمرار في حمايته طوال الوقت، وأن وقت إسقاط النظام مباشرة أو إجبار الأسد على التفاوض، ربما بات أقرب من أي وقت سبق.

وأعلنت فجر اليوم السبت، واشنطن وباريس ولندن شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري، ردا على مقتل 78 مدنياً على الأقل وإصابة المئات السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ضربة قاصمة:

في تعقيب منه على الضربة الأميركية الأخيرة، وصف العقيد المنشق عن الجيش السوري النظامي، عبدالباسط طويل، الغارات الأميركية بالزلزال، موضحا أن الضربة دمرت أجزاء من مطار الشعيرات ومطار الضمير ومطار بلي ومطار المزة وجزء من مطار دمشق الدولي، بالإضافة لتدمير مركز البحوث ببرزة وأجزاء من مركز البحوث بجمرايا وأجزاء من مراكز أخرى بحماه ومصياف وكذا الفوج 41 قوات خاصة والقوة الأقوى بالحرس الجمهوري الفوج 105.

وأضاف، أن الضربة لم تحقق إسقاط النظام لكنها قامت بتدمير جزء ليس بالهين من قدراته، مشيراً إلى أنه إذا تدهور صهريج وقود واحد تنشل حركة القطعة العسكرية التي تم الحادث به؛ فما بالك بتدمير 5 مطارات

وعن تأثير الضربات على الهيبة الروسية والإيرانية، فقد أشار إلى أن أهم الأهداف التي تحققت بهذه الضربة هي أن الغرب ومن باب الإهانة للروس استخدم الطيران الحربي من نوع ال F17 والتورنيدو والرافال بالضربة العسكرية والتي اخترقت الأجواء السورية على بعد 100 كم من s 400 وبقيت الأخيرة نائمة دون أن نعرف هل هذه الصواريخ الروسية نامت أم تم تنويمها.

إجبار على التفاوض:

بدوره قال الدكتور، نصير العمري، الأكاديمي المتابع للسياسة الأمريكية بالشرق الأوسط، في تصريحات خاصة لصحيفة “المناطق” أن ادعاء أن ضربة الأمس كانت مسرحية استفاد منها النظام أكثر مما خسر؛ هو أمر غير واقعي، موضحاً أن الضربة الأمريكية عواقبها السياسية كارثية على إيران والأسد وروسيا..

وأضاف أن الخطوة القادمة بعد الضربات ستشمل زيادة الضغط على إيران بالعقوبات الاقتصادية بعد إلغاء الاتفاقية النووية.

مشيراً أنه لا يوجد اتفاقيات سرية بين أمريكا وروسيا حول سوريا، مشيراً إلى أن العقوبات التي ستطال روسيا أيضاً ستشل أعصاب الاقتصاد الروسي.

وأشار في تصريح خاص لـ”المناطق”، إلى أن بشار سيتم جره إلى قبول تسوية سياسية مع المعارضة في نهاية المطاف.

وحول وجود فرصة لتفاهمات أمريكية أوروبية مع روسيا من أجل مساعدتها اقتصادياً في مقابل التخلي عن الأسد، فقد أوضح الدكتور نصير العمري، في تصريحه الخاص، إلى أن محاولات أوروبا وأمريكا للتفاهم مع روسيا قائمة ومستمرة ولكنه لن يغير سياسات روسيا العدائية باتجاه الغرب إلا بعد أن ترى مواقف عسكرية مثلما رأت البارحة في سوريا، وكذلك بعد أن يشعر الروس بالنتائج المدمرة على اقتصادهم بالعقوبات الاقتصادية، موضحاً أن الضغوط تتزايد على الحلف الروسي الإيراني بعد الموقف الأمريكي الفرنسي البريطاني القوي.