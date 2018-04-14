في الهلال.. تسليم وتسلم بين نواف وسامي

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شهد مقر نادي الهلال في الرياض اليوم السبت اجتماعاً ضم سامي الجابر رئيس النادي المكلف من قبل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياصة والأمير نواف بن سعد الرئيس المستقيل، حيث سلم الأخير ملفات النادي للجابر بعد تكليفه بالرئاسة.

وأكد الجابر خلال استقبال عفوي نظمته جماهير النادي استجابته لمطالبهم بالابقاء على الحارس العماني علي الحبسي ، قائلاً :”الحبسي ولدنا منا وفينا”

هذا وقد حرص الأمير نواف بن سعد على الاجتماع مع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، في غرفة تبديل الملابس.

وتأخر بدء التدريبات عن موعدها المحدد بعد أن حرص اللاعبون على وداع الأمير نواف، والذي أكد بدوره متابعته المستمرة للنادي وعدم الابتعاد والعمل من أجل مصلحة ورفعة الكيان الهلالي، داعياً في الوقت ذاته اللاعبين لبذل كل الجهد من اجل اسعاد الجماهير الهلالية وتحقيق تطلعاتها خلال المرحلة المقبلة.

وكان الأمير نواف بن سعد أعلن استقالته من رئاسة النادي العاصمي، بعد يوم من تتويج الفريق الأول ببطولة الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثانية على التوالي، ليتم تكليف سامي الجابر بالرئاسة.