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الإمارات تعرب عن قلقها الشديد تجاه التصعيد على الساحة السورية

الإمارات تعرب عن قلقها الشديد تجاه التصعيد على الساحة السورية
http://almnatiq.net/?p=566569
المناطق - واس

أكدت الإمارات أنها تتابع بقلق شديد التطورات على الساحة السورية والتصعيد الحالي وتدين بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين من قبل النظام السوري، وتؤيد كافة الإجراءات الدولية التي تستهدف نزع وتدمير هذه الأسلحة المحرمة دوليًا، وضرورة الحيلولة دون وقوعها في أيدي المنظمات الإرهابية المسلحة في مناطق الصراع.

كما أكدت دولة الامارات في هذا السياق دعمها للعمليات العسكرية التي استهدفت هذه الأسلحة المحرمة ومنشآتها في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم ” إن دولة الإمارات ترى أن الحل السياسي هو الأساس لمعالجة الأزمة السورية وإنهاء المعاناة والعنف على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبصورة خاصة قرار مجلس الأمن / 2254 / وبيان ” جنيف 1 “.

وأضاف البيان أن الإمارات ترى دون ذلك استمرارا للأزمة السورية بكل ما تحمله من خطر على وحدة البلاد ومن خسائر بشرية متصاعدة، وتؤكد في الوقت نفسه أن تفعيل الدور العربي في المساعي السياسية ضرورة لإيجاد الحل السياسي.

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