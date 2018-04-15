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إسرائيل تغلق المجال الجوي فوق الجولان المحتل.. وتعلن المسؤولية عن ضرب المواقع الإيرانية بسوريا

إسرائيل تغلق المجال الجوي فوق الجولان المحتل.. وتعلن المسؤولية عن ضرب المواقع الإيرانية بسوريا
http://almnatiq.net/?p=566574
المناطق - وكالات

أغلقت إسرائيل أمس، المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان السورية المحتلة، بعد الضربة العسكرية الغربية على مواقع للنظام السوري.

وقالت صحيفة «يديعوت احرونوت»، على موقعها الإلكتروني “أغلقت إسرائيل المجال الجوي فوق الجولان وتم إبلاغ شركات الطيران بأنه لا يسمح لها بالسفر جوا في المنطقة على ارتفاعات تفوق 5000 قدم»، دون مزيد من التفاصيل.

وتابعت الصحيفة “ستبقى الأجواء الجوية مغلقة حتى نهاية أبريل الجاري”.

إلى ذلك، نقل مراسل راديو إسرائيل عن مسؤولين إسرائيليين، مسؤولية الضربات على المواقع الإيرانية في سوريا الليلة.

 

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