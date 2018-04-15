احدث الأخبار

روسيا تتحدى العالم: سنزود سوريا بأنظمة صاروخية جديدة
أبرز المواد
 مجلس الأمن يحبط قرارا روسيا للتنديد بضربة سوريا
أبرز المواد
 الرئيس الفلسطيني: دور سعودي محوري ومهم في محاربة الإرهاب على كافة المستويات
أبرز المواد
 سوريا .. مقتل ضباط إيرانيين بانفجار في قاعدة للميليشيات الإيرانية بريف حلب
أبرز المواد
 انتهاك إسرائيلي بحري للمياه الإقليمية اللبنانية
أبرز المواد
 الإمارات تعرب عن قلقها الشديد تجاه التصعيد على الساحة السورية
أبرز المواد
 إسرائيل تغلق المجال الجوي فوق الجولان المحتل.. وتعلن المسؤولية عن ضرب المواقع الإيرانية بسوريا
أبرز المواد
 شاهد .. تجدد القصف والغارات في سوريا.. وضربات على مواقع إيرانية
أبرز المواد
 أبو الغيط يعرب عن انزعاجه إزاء تفاقم الأزمة السورية
أبرز المواد
 في الهلال.. تسليم وتسلم بين نواف وسامي
أبرز المواد
 مهرجان التعليم للتربية الكشفية يبدأ فعالياته غداً في الطائف
الرياضة
 بعد إنتهاء الضربة الأمريكية على الأسد.. هل فعلا ما لا يقتلك يقويك؟
أبرز المواد
تعرف على المناطق المستهدفة في ضربة الـ “50 دقيقة” بسوريا

تعرف على المناطق المستهدفة في ضربة الـ “50 دقيقة” بسوريا

أبرز المواد
“خاشقجي” معلقا على العملية العسكرية الأمريكية في سوريا .. هذه خيانة

“خاشقجي” معلقا على العملية العسكرية الأمريكية في سوريا .. هذه خيانة

أبرز المواد
البنتاجون: دمرنا جميع الأهداف التي تم تحديدها

البنتاجون: دمرنا جميع الأهداف التي تم تحديدها

أبرز المواد
أول تعليق روسي على الضربة الأمريكية للنظام السوري

أول تعليق روسي على الضربة الأمريكية للنظام السوري

أبرز المواد

روسيا تتحدى العالم: سنزود سوريا بأنظمة صاروخية جديدة

روسيا تتحدى العالم: سنزود سوريا بأنظمة صاروخية جديدة
http://almnatiq.net/?p=566593
المناطق - وكالات

قال رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان الروسية، الفريق سيرغي رودسكوي، السبت، إن موسكو قد تدرس تزويد سوريا ودول أخرى بأنظمة “إس 300” الصاروخية.

وأضاف رودسكوي أن التحركات الأمريكية في سوريا، تستهدف زعزعة الوضع في المنطقة، وذلك في أعقاب الضربات التي قادتها الولايات المتحدة. وتابع أن الوضع في دمشق ومدن وبلدات سورية أخرى هادئ حاليا.

ونفذت قوات أمريكية وبريطانية وفرنسية ضربات جوية ضد سوريا في وقت مبكر من السبت، ردا على هجوم يعتقد أنه كيماوي، أسفر عن مقتل العشرات في دوما بالغوطة الشرقية قبل أيام.

روابط ذات صلة

مجلس الأمن يحبط قرارا روسيا للتنديد بضربة سوريا

مجلس الأمن يحبط قرارا روسيا للتنديد بضربة سوريا
الرئيس الفلسطيني: دور سعودي محوري ومهم في محاربة الإرهاب على كافة المستويات

الرئيس الفلسطيني: دور سعودي محوري ومهم في محاربة الإرهاب على كافة المستويات
سوريا .. مقتل ضباط إيرانيين بانفجار في قاعدة للميليشيات الإيرانية بريف حلب

سوريا .. مقتل ضباط إيرانيين بانفجار في قاعدة للميليشيات الإيرانية بريف حلب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*