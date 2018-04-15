روسيا تتحدى العالم: سنزود سوريا بأنظمة صاروخية جديدة

المناطق - وكالات

قال رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان الروسية، الفريق سيرغي رودسكوي، السبت، إن موسكو قد تدرس تزويد سوريا ودول أخرى بأنظمة “إس 300” الصاروخية.

وأضاف رودسكوي أن التحركات الأمريكية في سوريا، تستهدف زعزعة الوضع في المنطقة، وذلك في أعقاب الضربات التي قادتها الولايات المتحدة. وتابع أن الوضع في دمشق ومدن وبلدات سورية أخرى هادئ حاليا.

ونفذت قوات أمريكية وبريطانية وفرنسية ضربات جوية ضد سوريا في وقت مبكر من السبت، ردا على هجوم يعتقد أنه كيماوي، أسفر عن مقتل العشرات في دوما بالغوطة الشرقية قبل أيام.