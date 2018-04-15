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مسؤول يمني: سنحكم السيطرة على 90% من اليمن بعد تحرير البيضاء

مسؤول يمني: سنحكم السيطرة على 90% من اليمن بعد تحرير البيضاء
http://almnatiq.net/?p=566610
المناطق - وكالات

أكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن ‏محمد علي المقدشي، أن استكمال تحرير محافظة البيضاء وسط اليمن، من مليشيا الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران سيمكن الحكومة الشرعية من السيطرة على 90 في المائة ‏من الأراضي في اليمن.‏

وأكد الفريق المقدشي خلال اجتماع له بالقيادات العسكرية والميدانية في محور البيضاء إن ‏تحرير المحافظة سينقل المعركة إلى محافظ ذمار المجاورة التي سيسهم تحريرها في تحرير ‏محافظتي تعز وإب والاقتراب من البوابة الجنوبية لصنعاء.‏

وزار مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، منطقة قانية التي تم تحريرها مؤخراً ‏مطلعاً على العمليات العسكرية الجارية هناك، مشدداً على أهمية تحشيد الجهود وتوحيد ‏الصفوف وبذل المزيد من التضحيات حتى تحقيق النصر المؤزر.

وثمن الفريق المقدشي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، جهود دول التحالف العربي ‏الداعمة للشرعية بقيادة السعودية ومواقفهم المساندة للشعب اليمني لاستعادة أمن واستقرار ‏اليمن وصد المخططات الرامية للعبث بأمن المنطقة وتهديد المصالح الدولية.‏

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