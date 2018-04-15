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حكم نهائي بالسجن المؤبد على “مرشد الإخوان”

حكم نهائي بالسجن المؤبد على “مرشد الإخوان”
http://almnatiq.net/?p=566621
المناطق - وكالات

أيدت محكمة النقض المصرية، يوم السبت، حكما بالسجن المؤبد على محمد بديع، المرشد العام لتنظيم الإخوان المصنف إرهابيا، ليصبح ثالث حكم نهائي بالمؤبد عليه.

وذكرت مصادر قضائية، أن المحكمة رفضت طعن بديع وآخرين على أحكام السجن المختلفة الصادرة عليهم من محكمة للجنايات، في مايو الماضي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات رابعة”.

وكانت المحكمة قد دانت بديع واثنين آخرين من قيادات تنظيم الإخوان بالسجن المؤبد، و15 متهما بالسجن المشدد لخمس سنوات، وبرأت 21 آخرين بينهم أعضاء في مكتب إرشاد التنظيم.

وقالت المصادر إن محكمة النقض رفضت أيضا طعن النيابة العامة على البراءة التي نالها 21 متهما في القضية لتصبح براءتهم نهائية. ومحكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر، وأحكامها نهائية ولا يجوز الطعن عليها.

وكانت محكمة أخرى أصدرت حكما بإعدام بديع و13 آخرين في القضية نفسها، في أبريل 2015، وعاقبت آخرين بالسجن المؤبد، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى، وهي الدائرة التي أصدرت الحكم في مايو الماضي.

واتهمت النيابة المدانين بالتحريض على اقتحام منشآت للشرطة ومؤسسات حكومية وكنائس وبإذاعة بيانات وأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص.

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