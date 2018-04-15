“موديز” تشيد بالإصلاحات الاقتصادية للمملكة

المناطق - الرياض

أكدت وكالة “موديز” تصنيفاتها الائتمانية للمملكة عند (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة للعام الحالي، السبت، مشيدة بفاعلية التطورات والمبادرات والإصلاحات في إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي.

وتوقعت وكالة “موديز” في تصنيفها نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 1.3 في المئة في 2018.

وأكد تقرير “موديز” أن الإصلاحات وبرنامج التوازن المالي يشجع على دعم ترقية التصنيف، إصافة إلى تأكيده إيجابية برنامج مكافحة الفساد من حيث التصنيف الائتماني، لما يؤكده من شفافية واستخدام أمثل للمصادر والاستثمار الحكومي مستقبلا، وفقا لوكالة “رويترز”.

وأشادت الوكالة بنجاح برنامج التوازن المالي السعودي مؤيدة تمديده حتى عام 2023، فيما أشار التقرير إلى قوة السعودية المالية التي أظهرتها الاحتياطات والأصول المعلنة في عام 2017 مقارنة بمعدلات الدين، حيث بلغ صافي الأصول إلى الناتج 73 في المائة.

وأضافت أن الضغوط الاجتماعية في السنوات القليلة المقبلة قد تبطئ أو تلغي التقدم في الإصلاح بطريقة قد تؤدي إلى تآكل قوة المالية العامة للسعودية.