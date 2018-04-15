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الأرصاد : سحباً رعدية ممطرة تسبق برياح مثيرة للأتربة والغبار على ( حائل ، القصيم ، الرياض ، الشرقية ) وامطار على مرتفعات ( الباحة ، عسير ، جازان ، نجران)

الأرصاد : سحباً رعدية ممطرة تسبق برياح مثيرة للأتربة والغبار على ( حائل ، القصيم ، الرياض ، الشرقية ) وامطار على مرتفعات ( الباحة ، عسير ، جازان ، نجران)
http://almnatiq.net/?p=566638
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سحباً رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( حائل ، القصيم ، الرياض ، الشرقية ) في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات ( الباحة ، عسير ، جازان ، نجران).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 14 -36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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